Маразм явно крепчает 18.03.2019, 13:24

Поиски чудесного средства по восстановлению «тефлона» Путина будут идти.

В «телеге» всю неделю война каналов. Одни – хают кириенковских «Лидеров России», уверяя, что это показуха и очередная кормушка для коррупционеров, другие защищают изо всех сил, сообщает Telegram-канал "СерпомПО".

А история очень проста. И не в эффективности или провале самого конкурса дело. «Лидеры России», как и прочие придумки Кириенко, преподносились Путину как новое чудо-лекарство, которое сможет вдохнуть жизнь в его стремительно дряхлеющую вертикаль власти. Провести ее реновацию-реанимацию. А вместо реновации – провалы на губернаторских выборах, неэффективность новых губернаторов-технократов, бесконечные скандалы вокруг «Единой России» и падающие рейтинги.

Конечно, не из-за «Лидеров России» — народу все эти конкурсы и фейерверки параллельны. Зато он на своей шкуре ощутил всю «мудрость» других «реформаторских» решений, принятых по совету Кириенко и Ко. Именно они убедили Путина, что, выиграв четвертые выборы с результатом почти 77%, он может принимать любые, самые непопулярные решения. Например, увеличить пенсионный возраст, а заодно и налоги подтянуть. Путин и послушал. А теперь даже придворный ВЦИОМ не может нарисовать ему рейтинг доверия выше 32,9%. И это по сравнению с 53,4% годом ранее!

Злые языки уверяют, что Путин очень разочарован Кириенко. Оппоненты с удовольствием схарчили бы первого замглавы АП. Но президент, как известно, не любит резких кадровых движений. И пока все, вероятно, ограничится увольнением из АП людей Кириенко. Например, со всех сторон идут слухи о скорой отставке Харичева, главного спеца по регионам и региональным выборам.

А убрать самого сайентолога-методолога Кириенко можно. Но какое чудо-оружие для возвращения народной любви могут предложить, например, Патрушев и Ко? Записать всю молодежь в Юнармию? Реально запустить автономный интернет? Начать операцию по воссоединению с братским белорусским народом, стонущим под пятой колхозного диктатора Лукашенко? Не только штрафовать россиян за неуважение власти, но срочно принять закон о ее прославлении? Обязать всех россиян исполнять здравицу Путину и прочим руководителям страны вместо утренней зарядки?

Не исключено, что так и будет. Маразм явно крепчает. И поиски чудесного средства по восстановлению «тефлона» Путина будут идти. Впереди нас ждут конкурсы «Чудотворцы России».