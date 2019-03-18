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В нидерландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае

  • 18.03.2019, 14:22
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Архивное фото getty images

В правоохранительных органах сообщают о большом числе раненых.

Сотрудники антитеррористического подразделения полиции в понедельник, 18 марта, подняты по тревоге в связи со стрельбой в трамвае в нидерландском Утрехте. По предварительным данным, речь идет о  большом числе раненых, пишет "Немецкая волна".


Для эвакуации пострадавших на место прибыли вертолеты медицинских служб. По периметру места происшествия установлены полицейские кордоны, начато расследование.

Правоохранительные органы пока не разглашают информацию о возможном преступнике. Известно, что инцидент произошел в 10.45 по местному времени (11.45 по Минску) в районе остановки 24oktoberplein на юге города. В полиции не исключают "возможного террористического мотива" нападавшего. 

Между тем, как передает региональная газета BN De Stem, в атаке могли участвовать несколько нападавших. По свидетельствам очевидцев, в отношении трех пострадавших были проведены реанимационные мероприятия. По предварительным данным, преступники бросили оружие в салоне трамвая.


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