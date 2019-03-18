В нидерландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае 18.03.2019, 14:22

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В правоохранительных органах сообщают о большом числе раненых.

Сотрудники антитеррористического подразделения полиции в понедельник, 18 марта, подняты по тревоге в связи со стрельбой в трамвае в нидерландском Утрехте. По предварительным данным, речь идет о большом числе раненых, пишет "Немецкая волна".





Melding schietincident #24oktoberplein in Utrecht was om 10.45 uur. Het gaat om een schietincident in een tram. Meerdere traumaheli's zijn ingezet om hulp te verlenen. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 марта 2019 г.

Для эвакуации пострадавших на место прибыли вертолеты медицинских служб. По периметру места происшествия установлены полицейские кордоны, начато расследование.

Правоохранительные органы пока не разглашают информацию о возможном преступнике. Известно, что инцидент произошел в 10.45 по местному времени (11.45 по Минску) в районе остановки 24oktoberplein на юге города. В полиции не исключают "возможного террористического мотива" нападавшего.

Между тем, как передает региональная газета BN De Stem, в атаке могли участвовать несколько нападавших. По свидетельствам очевидцев, в отношении трех пострадавших были проведены реанимационные мероприятия. По предварительным данным, преступники бросили оружие в салоне трамвая.