Хуан Гуаидо взял под контроль дипмиссии Венесуэлы в США 2 19.03.2019, 8:59

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ХУАН ГУАИДО

ФОТО: CARLOS BECERRA/BLOOMBERG

Из учреждений убрали портреты диктатора.

Представители лидера венесуэльской оппозиции и президента страны Хуана Гуаидо 18 марта взяли под контроль три дипломатических объекта Венесуэлы в США.

Об этом сообщает Reuters с ссылкой на Карлоса Веккьо, которого Гуаидо назначил временным поверенным в делах Венесуэлы в США.

"Мы предпринимаем эти шаги, чтобы сохранить активы венесуэльцев здесь, в этой стране [CША]", - сказал Веккьо в здании одной из дипмиссий – офисе военного атташе Венесуэлы в Вашингтоне, - снимая со стены портрет одиозного правителя Николаса Мадуро со стены и заменив его фотографией Гуайдо.

Представитель Госдепартамента США Роберт Палладино заявил журналистам, что Соединенные Штаты "были рады поддержать эти запросы".

В то же время, как заявил 18 марта Веккьо, из 55 сотрудников 12 решили остаться в Соединенных Штатах и поддерживать Гуаидо. Он добавил, что новый штат, представляющий Гуаидо, будет работать в офисе военного атташе Венесуэлы в Вашингтоне.

Напомним, Хуан Гуаидо, спикер Национального собрания Венесуэлы (настроенного к Мадуро оппозиционно) со ссылкой на Конституцию страны в январе назвал себя президентом государства. Он убежден, что переизбрание Мадуро в мае 2018 года было нелегитимным. Большинством западных стран, включая Соединенные Штаты, признали Гуаидо законным лидером Венесуэлы в данный момент.