Горячая вода для барановичских «тунеядцев» подорожала в 10 раз 19 19.03.2019, 15:14

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Плата за подогрев воды в мартовской жировке «тунеядца» в Барановичах увеличилась с 5,8 до 58 рублей.

Жительница Барановичей Ирина сообщила, что плата за подогрев воды в мартовской жировке в их с мужем квартире выросла с 5,8 до 58 рублей. Женщина недоумевает, как получилась такая огромная сумма, ведь, по ее подсчетам, горячая вода для «тунеядцев» должна была подорожать не так сильно, пишет intex-press.by.

Ирина вместе с мужем и ребенком живут в однокомнатной квартире. Собственником жилья является ее супруг, и он – единственный, кто прописан на этой жилплощади, так как Ирина с ребенком зарегистрированы по другому адресу.

Ирина работает, а ее муж из-за проблем со здоровьем официально не трудоустроен.

«Супруг не сидит дома, не бездельничает, но официально работу найти не может, так как медкомиссию не пройдет. В принципе, нам есть за что жить, мы не ноем», – рассказывает собеседница.

По словам Ирины, в середине марта они с мужем получили жировку и итоговая сумма их, мягко говоря, удивила: коммуналка за их «однушку» выросла в 2,5 раза.

«Плата за подогрев воды увеличилась с 5,8 до 58 рублей! Да мы знали, что мужу, как неработающему, эту услугу ЖКХ будут начислять по полной стоимости. Но никто не говорил, что горячая вода подорожает в 10 раз. Как такое возможно? Откуда такие цифры?» – возмущается она.

Ирина рассказывает, что, по ее подсчетам, горячая вода должна была подорожать раз в пять, ведь сейчас, если верить данным коммунальщиков, субсидируемый тариф составляет 20% от «полного». А учитывая то, что расход горячей воды в их семье 4–5 кубов в месяц, супруги решили, что осилят платежи.

«Мы не думали, что горячая вода подорожает на столько! – рассуждает Ирина. – Если этот тариф, по которому нам начислили плату за подогрев воды, – стопроцентный, то раньше, получается, нам воду вообще даром грели?»