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Назван возраст, когда люди становятся взрослыми

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  • 19.03.2019, 18:38
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С научной точки зрения в 18 лет подавляющее большинство людей никак не может быть взрослыми.

Ученые назвали возраст, к которому люди действительно взрослеют, и это значительно больше, нежели 18 лет. Об этом сообщает ВВС.

Специалисты утверждают, что считать человека взрослым можно в возрасте 30 лет. Взросление заключается во множестве факторов и зависит от многих нюансов.

Британские ученые, изучающие работу мозга и нервной системы, узнали, что примерно к 30 годам человек еще переживает изменения в головном мозге. Именно они влиять на поведение и толкать людей к "не взрослым поступкам".

Именно до 30 лет в мозге человека наиболее активно протекают процессы совершенствования и развития.


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