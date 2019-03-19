Импорт российских нефтепродуктов в Беларусь сократился в 100 раз 6 19.03.2019, 20:16

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Москва неоднократно обвиняла Минск в реэкспорте российских нефтепродуктов.

По подсчетам Национального статистического комитета по итогам января Беларусь импортировала из России всего 3,6 тысячи тонн нефтепродуктов. В прошлом году за аналогичный период было импортировано более 350 тысяч тонн, передает «Белсат».

Причиной такого падения стали новые балансы взаимных поставок нефти и нефтепродуктов, которые, в частности, не предусматривают осуществление поставок бензина, дизтоплива и мазута. Ранее Москва неоднократно обвиняла Минск в реэкспорте российских нефтепродуктов. В результате в Кремле решили отказаться от поставок продукции из нефти в нашу страну.

Импорт российской нефти в январе составил 1,55 миллиона тонн, что на 0,5% ниже показателей прошлого года. При этом стоимость импорта сократилась до 529 миллионов долларов США (89% от уровня стоимости за январь 2018 года).

Существенно сократился и объем белорусского экспорта нефтепродуктов – на 13,8% до 1 миллиона тонн. При этом в денежном измерении объемы поставок сократились на 14,9% – до 482,4 миллионов долларов США. Основными потребителями продукции белорусской нефтепереработки стали Великобритания, Нидерланды и Украина.

Объемы экспорта белорусской нефти сохранились на прежнем уровне – 138 тысяч тонн, однако объем полученной от экспорта выручки напротив, сократился – на 13,4%, до 58,13 миллионов долларов США.