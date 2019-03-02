В Германии упал спрос на дизельные авто - шанс для белорусов? 5 2.03.2019, 18:27

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Есть вероятность, что дизельные автомобили в Европе будут дешеветь.

Недавно СМИ писали о том, что немцы массово избавляются от старых дизельных автомобилей, отправляя их на утилизацию. В центрах некоторых городов вводится запрет на передвижение машин на тяжелом топливе, пишет abw.by. Быть может, на этом фоне появляется смысл поискать недорогой "проходной" дизель из Германии?

СМИ как-то делали подборку авто из Европы, от которой хочется плакать. А что, если есть варианты? Дизельные машины в Германии сейчас явно не в тренде, а в Украине закончился период льготной растаможки.

У немецких автодилеров возникли проблемы с дизельными машинами. Продажи автомобилей, соответствующих нормам выбросов Евро-5, резко упали. Причем плохо продаются не только подержанные, но и новые модели. Дилеры имеют избыток непроданных дизельных автомобилей. Эксперты прогнозируют, что дизельные машины в Европе будут дешеветь.

"Нет, мы не хотим покупать дизельный автомобиль, мы ищем бензиновый, - пишет знакомая из Польши. - Сейчас в Европе тренд - отказ от дизелей. Не хотелось бы покупать машину, а потом получить проблемы с ее последующей продажей".

"Проходные" машины для нас не подешевели, а вот старые, которые сдают на свалки, - да, они стали дешевле, - рассказывает знакомый перегонщик. - Хорошие "проходные" авто как стоили недешево, так и стоят. Но я давно не был в Европе. Как потеплеет, хочу поехать туда на поиски дешевых дизельных автомобилей. Думаю, со спадом спроса на такие машины там все-таки можно будет найти что-то выгодное".

Спад спроса на дизели начался в 2015 году, когда стало известно, что Volkswagen занижал показатели вредных выбросов двигателей на тяжелом топливе. Дизельные новые авто составляли всего 32% автомобилей, проданных в Германии в прошлом году, по сравнению с почти 39% в 2017-м, пишет edition.cnn.com. В Европе продажи снизились на 18% в 2018 году.

В самой Германии разгораются нешуточные страсти, постепенно вводятся все новые ограничения на использования дизельных авто, пишет destacar.de. К примеру, в Гамбурге с 31 мая 2018 года действует запрет на въезд на почти 600 метров Макс-Брауэр-Аллее для дизельных автомобилей с нормой выхлопа ниже Евро-6. Около 1,6 километра Штреземанштрасе закрыто для автомобилей, которые имеют норму меньше Евро-6. Водители легковых автомобилей за нарушение платят штраф 25 евро, водители грузовиков - 75 евро.

Все эти меры привели к тому, что в Штутгарте с начала года проводятся акции протеста водителей и сотрудников автомобильных компаний против ограничений для дизельных авто, о чем мы недавно писали.

"Если мы говорим про новые и свежие машины, то поляки очень полюбили гибриды. Много Toyota Auris в такси, даже полицейских посадили на гибриды. И обычные люди берут такие машины хорошо. Да и дизели современные не страдают "тракторностью", они неудобств сейчас не доставляют. У украинцев недавно еще была возможность по дешевым тарифам растаможить пригнанные машины. Следовательно, несколько последних месяцев они скупали все подряд, поэтому цены немного уплыли вверх. Льготная растаможка только-только закончилась, спрос упал. Посмотрим, что будет дальше", - пишет еще один знакомый из Польши.

"С 23 февраля растаможивать автомобиль на еврономерах придется по полной стоимости, так как 22-го числа закончился период льготного оформления со скидкой 50 процентов, - рассказывает украинский автожурналист Виталий Сазонов из autocentre.ua. - Таким образом, акциз на растаможку уже вырос в два раза. До отмены льготной растаможки машины везли массово из Европы, даже очереди на границе стояли, но теперь растаможивать авто из Европы стало не особенно выгодно. Параллельно с этим в Европе в продаже появляется все больше дизельных машин, спрос на которые падает".

В общем, есть вероятность, что дизельные автомобили в Европе будут дешеветь, поскольку спрос на них сейчас падает. Открываем mobile.de и смотрим, что мы можно пригнать прямо сейчас и за какие деньги.

Если просмотреть объявления о продаже Volkswagen Polo 2015 г.в. в Германии, то можно заметить, что среди самых дешевых вариантов в основном представлены дизельные 1.4 TDI. В то время как среди самых дорогих - бензиновые. Так, Volkswagen Polo c 1.4 TDI (Евро-6) в максимальной комплектации с "роботом" может стоить столько же, сколько Polo в более бедной комплектации и с бензиновым мотором 1.0.

Открываем первую страницу с Polo - из 50 вариантов только 11 бензиновых. В основном же 75-сильные 1.4 TDI. Причем самая дешевая машина стоит 4300 евро.

За 7950 евро нашли в объявлениях Volkswagen Polo с 1.4 TDI (Евро-6) и МКПП. Растаможка автомобиля обойдется в 2380 евро, перегон в Минск - примерно 500, утильсбор - около 300. Итого - 11.130 евро, или $12.648. Не так уж и мало, учитывая, что это автомобиль B-класса.

Попробуем найти вариант выгоднее. За 5000 евро продается Hyundai i20 с малолитражным дизелем 1.1 CRDI и "механикой". Выпущена машина в декабре 2015-го. Экологический класс - все тот же Евро-6. Растаможка обойдется в 1904 евро. Добавляем сюда 500 евро на дорогу и 300 за утильсбор - получаем 7704 евро, или $8754. По паспорту расход по трассе составляет всего 3 л на 100 км, в городе - 3,6! Не факт, что эти цифры соответствуют действительности, но машина очень экономичная. Пробег разве что великоват - 180.000 км.

Универсал Ford Focus с "проходным" 1.5 TDCi (Евро-6) и "механикой" - неплохой вариант для повседневного использования. Паспортный расход за городом - 3,4 л, в городе - 4,3. Сама машина стоит 5672 евро. Растаможка - 2547, утильсбор - 300, траты на дорогу - примерно 500 евро. Все суммируем - получаем 9010 евро, или $10.250.

За 5299 евро удалось найти Renault Clio Grandtour 2014 года с 1,5-литровым dCi (Евро-5) и механической коробкой передач. Растаможка - 2484, утильсбор - 300, дорожные расходы - 500 евро. Всего на этот автомобиль нужно будет потратить 8583 евро, или $9753.

В наших краях нынче в почете кроссоверы. За 10.000 евро можно приобрести Renault Kadjar 2015 г.в. с 1,5-литровым dCi (Евро-6) и пробегом 163.000 км. Причем коробка передач автоматическая. Пригон такой машины в Беларусь обойдется в 13.284 евро, или $15.000.

"Премиум" у нас тоже любят. Mercedes-Benz C 180 2016 года продается за 12.336 евро. Мотор 1,6-литровый дизельный плюс автоматическая коробка передач. Пробег составляет 175.000 км. Растаможка этого авто обойдется в 3995 евро. Если посчитать все остальные расходы, получается, что машина здесь будет стоить 17.131 евро, или $19.467.

В Европе - огромнейший выбор экономичных дизельных "каблуков". Так, за 6950 евро можно приобрести компактный, но практичный FIAT Qubо 2014 г.в. с малолитражным дизельным мотором Евро-5 и "механикой". Растаможка двигателя объемом 1248 куб.см обойдется 2122 евро. Итого - 9872 евро, или $11.218.

Но есть вариант дешевле и просторнее - Opel Combo 2015 года с мотором 1.3 (Евро-5) за 5499 евро…

Пока сложно сказать, что дизельные "проходные" автомобили в немецких объявлениях стали заметно дешевле. Нельзя сказать, что они очень дешевые для пригона. Но интересно, что если вбить в поиск нашей базы объявлений ключевое "из Германии", то на первой же странице среди 20 машин только одна бензиновая, причем пригнанная 2 года назад. Остальные - дизели: Mercedes E W212 за $26.700, Opel Corsa E за $9200, Peugeot 308 за $13.400, Ford Mondeo за $13.750 и так далее. В целом из Германии в прошлом и этом году везут одни дизели…

В общем, пока за этой ситуацией нужно наблюдать. Подешевеют ли дизельные авто на фоне оттока украинцев и кризиса моторов на тяжелом топливе в ЕС, покажет время. Но в эту сторону вполне можно поглядывать.

Главное - потом не задохнуться от машин с заглушенными клапанами EGR и удаленными сажевыми фильтрами…