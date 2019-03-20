Почему чиновники берут взятки, не боясь разносов Лукашенко 14 Ольга Лойко

20.03.2019, 16:26

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В Беларуси существует неприкосновенность некоторых категорий лиц.

— Двадцать пятый раз повторяю: лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме, — заявил Лукашенко в ноябре прошлого года, анонсируя очередной набор жестокостей в отношении коррупционеров. В перечне элементов устрашения — наручники, Шуневич, летящие перья, «а то и потроха». И вежливый намек генпрокурора про «ужесточение правоприменительной практики». Сработало? Ага, как и в предыдущие 24 раза — то есть никак.

Не успел получить почти рекордные 14 лет с конфискацией экс-глава ГУПРа Сергей Барисевич, как за взятку в 4 тысячи долларов задержали главного архитектора Минска Павла Лучиновича. Более мелкие региональные чиновники, менеджеры предприятий реального сектора идут потоком — суммы, сроки без конца и края. Никогда такого не было, и вот опять. Осталось открыть тотализатор и делать ставки на то, кого на какой взятке возьмут и сколько за это дадут.

Выходит, то ли белорусы — идиоты без тормозов и инстинкта самосохранения, то ли в консерватории, то есть системе, надо что-то подправить. А с последним — проблемы, причем серьезные. Буквально вчера об этом заявил Антикоррупционный орган Совета Европы — Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). И не в двадцать пятый, а первый в своей практике раз.

Скупым языком международной бюрократии европейцы напомнили, что еще в 2012 году ГРЕКО адресовала Беларуси 24 рекомендации и просьбу разрешить публикацию доклада по нашей стране. 20 рекомендаций так и не выполнены, и Беларусь остается единственной из 49 стран группы, так и не разрешившей публикацию докладов об оценке или о соблюдении стандартов.

«Продолжающееся несоблюдение правил и норм ГРЕКО бросает мрачную тень как на приверженность властей Беларуси профилактике коррупции и борьбе с ней, так и на сотрудничество с ГРЕКО в целом», ― заявил председатель структуры Марин Мрчела. Если перевести это с европейского бюрократического на белорусский вертикальный — бардак развели, всех в следственный изолятор, всех до единого, надеть наручники, разобраться, а деньги вернуть народу.

Но почему наши регулярные антикоррупционные совещания и еще более регулярные посадки в ЕС не считают системной борьбой? В основном потому, что ковровые бомбометания — не равно системной борьбе. Рекомендации ГРЕКО: укреплять независимость судов и прокуратуры, расширить операционную самостоятельность правоохранительных органов, ограничить неприкосновенность некоторых категорий лиц, принять всеобъемлющие планы и меры по борьбе с коррупцией.

И здесь вроде бы далекие от наших реалий европейские чиновники, кажется, попали в точку. К примеру, про «неприкосновенность некоторых категорий лиц». Пример очевиден, его вся страна обсуждает с лета прошлого года — «дело медиков». Более сотни фигурантов, за решеткой — коммерсанты, чиновники от медицины и крупные практикующие врачи. Суды суровы с перехлестом — и прокурор не просил, а уникального эндоскописта закатали на зону. Но кто-то же этими нехорошими людьми руководил! Раз уж по печально известному «делу БелТА» дотошные следователи выявили «бездействие должностного лица», то при таком числе фигурантов из одной отрасли такое должностное лицо должно было обнаружиться непременно! Ан нет. Это лицо — чье надо лицо. Так что руки от лица уберите.

Не ошиблись наши критики и с системностью. Прямо на совещании по коррупции и озвучена классическая схема, ее самую рождающая. Вот история в цитатах Лукашенко:

— Года три назад ко мне обратился руководитель одного из предприятий: «Александр Григорьевич, дайте мне в Минске землю, я построю за 600−650 долларов (жилье, за метр квадратный. — прим.)».

Но городские власти усмотрели в этом предложении коррупционные риски.

— Как здесь может быть коррупция, если горисполком фактически будет строить и продавать это жилье? — недоумевал Лукашенко.

Дальше все очевидно: когда квартиры выставили на продажу по 650 долларов, выстроились очереди, пришел «один курносый или вдвоем» и купили 64 квартиры.

— Никого это не насторожило. На следующий день они успели продать 54 или 56 квартир уже по рыночной цене, — возмущался Лукашенко, упрекнув председателя Мингорисполкома, мол, не предотвратил ситуацию.

Чудеса прям. Своими руками создали нерыночную ситуацию (о чем честно предупреждали городские чиновники), чтобы потом недоумевать, что все пошло именно так, как идет всегда, когда есть слабо формализованные льготы, преференции и очевидный дефицит ходового товара, выкинутого на рынок за полцены. Действительно, откуда тут взяться коррупции.

Мировой опыт однозначно говорит о том, что жестокости не работают. И не надо кивать на Китай, где в 2013−2016 годах более 1,3 млн чиновников наказали за коррупционные преступления (а наказание там — не в пример нашим «год в тюрьме, два в колхозе»: вплоть до пожизненного заключения и смертной казни). В опубликованном в начале года рейтинге стран по индексу восприятия коррупции у Китая скромное 87-е место среди 180 стран. Беларусь — 70-я. Тоже нечем хвастаться.

Там, где Лукашенко видит выбор «бедный на свободе или богатый в тюрьме», чиновник и промышленник прикидывает — любое принятое решение чревато проблемами с контролерами и силовиками. Шутка ли — чтобы столовую в районе продать, нужен то ли пинок, то ли благословение от первого вице-премьера. И вправду — решишь продать, а скажут — разбазарил. А то и вовсе покупатель тебе взятку дал. Кстати, раз уж все равно виноват, может, и впрямь взять? И берут. И чем больше боятся, тем вернее берут. И брать будут.

Говорят, чтоб не брали и не давали, надо реформировать экономику, строить открытое правовое государство, работать без запугиваний, выстраивая системы сдержек и противовесов. Но это вряд ли наш путь. Лучше в двадцать шестой раз пугануть тюрьмой и наручниками. Вдруг сработает.

Ольга Лойко, tut.by