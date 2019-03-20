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СМИ: Скудра может возглавить минское «Динамо»

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  • 20.03.2019, 19:07
Петерис Скудра

В услугах известного латвийского тренера заинтересованы и другие клубы КХЛ.

Журналист «Чемпионата» Павел Панышев сообщил, что известный латвийский тренер Петерис Скудра может возглавить минское «Динамо».

«На 90% трудоустроится в следующем сезоне Петерис Скудра. По нашей информации, латвийскому специалисту, у которого есть и российское гражданство, предлагали контракт в «Витязе». В Подольске, напомним, планируют расстаться с Валерием Беловым. Однако ударить по рукам и подписать соглашение с подмосковным клубом Скудре пока не удалось, так как кто-то в высшем руководстве «Витязя» наложил вето на приглашение этого тренера.

Помимо «Витязя», у Петериса есть другие варианты трудоустройства. В частности, присутствует заинтересованность со стороны «Салавата Юлаева». Опять же, как и в случае со Знарком, все будет зависеть от того, пройдет ли Уфа в следующий раунд Кубка Гагарина.

Возможен вариант продолжения карьеры Скудры в минском «Динамо», где очень шаткое положение у Андрея Сидоренко. Но в этом случае Скудре нужно готовиться к дополнительной нагрузке в сборной Беларуси. Хотя Андрей Скабелка аналогичным образом работает в Казахстане. И ничего, справляется», – написал Панышев.


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