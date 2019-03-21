Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки 4 21.03.2019, 8:58

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Оружие выкупят у тех, кто приобрел его ранее.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном в четверг и опубликованном на сайте новозеландского правительства, сообщает ТАСС.

«В понедельник, через 72 часа после ужасного террористического акта в Крайстчерче Кабинет министров согласился пересмотреть закон. Теперь, через шесть дней после этого нападения, мы объявляем о запрете на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии», — говорится в заявлении.

«Все виды полуавтоматического оружия, которые были использованы во время теракта в пятницу, 15 марта, будут запрещены». Отмечается, что под запрет также попадут приспособления, с помощью которых можно переделать оружие в полуавтоматическое военного образца, и магазины большой емкости.

Помимо этого, Кабинет министров поручил разработать схему выкупа оружия подобного типа у его владельцев. Исключения в законопроекте составят использование оружия в фермерских общинах для борьбы с вредителями и на спортивных соревнованиях, а также ношение полуавтоматических и штурмовых винтовок сотрудниками полиции и представителями ВС страны. 21 марта, в 15.00 по местному времени (05.00 по минскому), правительство ввело переходные меры по исключению запрещенного оружия из оборота. Так, согласно заявлению, владельцы полуавтоматических и штурмовых винтовок военного образца могут незамедлительно сдать свое оружие полиции, предварительно предупредив о визите в участок, до объявления условий выкупа.