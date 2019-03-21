Борис Кит: на его топливе полетели в космос «Аполлоны» и «Шаттлы» 3 21.03.2019, 12:39

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Физик, химик, математик и один из инженеров лунной программы США – Борис Кит

Фото: DW/Konstantin Laschkevich

Белорусы внесли большой вклад в становление мировой науки.

Некоторые имена - на слуху. Например, лауреат нобелевской премии по физике Жорес Алферов, математик Яков Перельман, изобретатель многоступенчатой ракеты Казимир Семенович, типограф Петр Мстиславец. Однако многие другие белорусские ученые известны не так широко. Сегодня kp.by - о физике, химике, математике и одном из инженеров лунной программы США Борисе Ките.

Борис Кит: «Математиком я стал совершенно случайно. Всегда мечтал быть историком». Фото: svaboda.org.

Октябрьскую революцию застал в 7 лет

Отец Бориса - Владимир Кит - был обычным белорусским почтальоном, родился в Кореличах - это в Гродненской области. В начале ХХ века он уехал на заработки в Санкт-Петербург, где устроился служащим в Министерство почт и телеграфов - эдакий старинный аналог современного Министерства связи. Именно в Петербурге Владимир Кит женился на Ксении Зуровой - и 6 апреля 1910 года у них родился сын, назвали его Борисом.

Когда маленькому Борьке было семь лет, грянула Октябрьская революция. Тяжелое финансовое положение вынудило семью Бориса вернуться в Кореличи. А еще через три года был подписан Рижский договор - и Кореличи стали Польшей. В 1924 году Борис поступил в четвертый класс местной польской школы, через два года перешел учиться в Новогрудскую белорусскую гимназию, а в 1928 году поступил на физико-математический факультет Виленского университета имени Стефана Батория, который он окончил в 1933 году со степенью магистра математики. Уже в эти годы молодой человек начал преподавать математику в соседней Виленской белорусской гимназии. Но в 1939 году Борис Кит был вынужден вернуться в родные места.

Во время Октябрьской революции семья маленького Борьки вернулась в Кореличи. Фото: planetabelarus.by

Месяц ожидал расстрела в тюрьме

В годы немецкой оккупации Борис не успел эвакуироваться и работал учителем математики в Поставах. По подозрению в связях с партизанами Борис Кит был арестован гестапо и больше месяца просидел в тюрьме. К счастью, страшного не случилось - за Бориса Кита вступились его бывшие ученики. Они сумели доказать оккупационным властям, что за его огромный вклад в развитие образования района его нужно выпустить.

Так и произошло. Какое-то время Борис Кит возглавлял торгово-административную школу в Молодечно. Но снова на горизонте замаячил ГУЛАГ:

- Не осознавали мы тогда, как нелегко было нашему директору, над ним висела смертельная угроза не только со стороны оккупантов, но и от своих, - такие воспоминания учеников Бориса Кита зафиксированы в книге Лидии Савик «Космас беларуса». - В послевоенное время советские власти жестоко расправлялись с преподавателями школ типа нашей. Возможно, предвидя это, Борис Кит решил покинуть Беларусь.

Борис Кит опубликовал в журналах Америки и Германии более 30 научных статей по различным темам. Фото: VILNIAUS UNIVERSITETAS.

Придумал, как использовать жидкий водород в качестве космического топлива - и сделал возможным полет человека на Луну

Так и случилось: в 1944 году он семьей решился на эмиграцию на Запад - вместе с отступающими немецкими войсками. План сработал: сперва несколько лет семья жила в Баварии. Там Борис Кит три года преподавал математику и одновременно учился на медицинском факультете Мюнхенского университета. А дальше семья решилась на переезд в Америку - кстати, одной из первых среди белорусов. С 1950 года Борис Кит работал в Лос-Анджелесе - занимался химией, начал участвовать в космических исследованиях.

Успешному ученому были открыты все дороги: ему доверили разработку космического топлива. Именно Борис Кит провел первое в мире фундаментальное исследование качества жидкого водорода, который стали использовать как основное ракетное топливо. Именно он впервые придумал, как можно использовать жидкий водород в качестве космического топлива. В результате стал возможен полет человека на Луну и дальнейшее развитие космонавтики. Именно на разработанном им топливе полетели в космос американские «Аполлоны» и «Шаттлы». Именно Борису Киту принадлежит и первый в истории учебник о ракетной технике и космическом топливе Rocket Propellant Handbook, надолго ставший настольной книгой для многих ученых, работавших в этой области.

Дальше - больше. В 1954 году Борис Кит вместе с женой получил американское гражданство. С 1958 года Борис Кит работал в отделе космонавтики Министерства воздушных сил США. На него были возложены и обязанности государственного советника, эксперта по развитию международной космонавтики. В 1960-х годах Борис Кит постепенно возвращается к преподаванию. Будучи профессором Вашингтонского Мэрилендского университета, он объездил с лекциями весь мир и преподавал до 85 лет. За огромный вклад в мировую науку и космические исследования капсула с его именем, наряду с именами других американских ученых, была замурована в стене Капитолия, его имя занесено в Зал славы Вашингтонского биографического института.

Из-за участия в засекреченных разработках побывать на родине получилось только в 83 года

Впоследствии Борис Кит работал в Национальном бюро стандартизации, Министерстве коммуникаций США, где занимался в основном исследованием методов повышения эффективности административной деятельности с помощью математики.

Успешному ученому доверили разработку космического топлива. Фото: wikipedia.org.

Однако его работа на таких должностях, как руководитель научной группы отдела астронавтики Министерства ВВС США, старший эксперт-исследователь Государственного института системного анализа министерства обороны и транспорта США, а также участие в засекреченных разработках сделали невозможным его контакты с родиной - Беларусью. Поэтому после выхода на пенсию, Борис Кит не смог вернуться в Беларусь, а переехал в Германию, где стал работать профессором математики Европейского отделения Мэрилендского университета. Одновременно он объехал с лекциями весь мир. Он был постоянным делегатом всех Международных конгрессов по астронавтике, где выступал с докладами и сообщениями. Борис Кит опубликовал в журналах Америки и Германии более 30 научных статей различной тематики.

После выхода на пенсию, Борис Кит не смог вернуться в Беларусь, а переехал в Германию. Фото: belayarus.by.

«Математиком я стал совершенно случайно - всегда мечтал быть историком»

Вернуться в Беларусь впервые получилось лишь после перестройки - в 1993 году, уже находясь в солидном возрасте. В 1994 году Борис Кит стал почетным доктором наук Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и почетным гражданином Новогрудка. А в 2008 году в Новогрудке открыли его музей.

- Математиком я стал совершенно случайно. Всегда мечтал быть историком, - говорил Борис Кит в интервью порталу компании «Будзьма беларусамі!». - Когда пришел подавать документы, там было две очереди - длинная на исторический факультет и короткая на физмат. Поленился стоять в длинной - и это определило мою судьбу. Кем бы я был в Америке без математики? Мыл бы посуду в ресторанах.

«Першы беларус у свеце»

Борис Кит скончался 1 февраля 2018 года в Германии на 108-м году жизни, там же его и похоронили. Интересно, что похороны отложили почти на две недели, так как долго не могли найти документы на участок под захоронение, который Борис Кит выкупил еще в 70-х годах прошлого века.

- У нас будут чудесные соседи - графиня Воронцова-Дашкова и жена Пушкина - Наталья Гончарова, - говорил Борис в интервью порталу компании «Будзьма беларусамі!».

В могилу высыпали землю, привезенную из Беларуси. На прощание собралось около 30 человек, в том числе и жена Тамара Кизевич. Из американской семьи Бориса Кита на похороны никто приехать не смог. Старший сын Бориса Кита уже умер, а у младшего, 68-летнего Виктора, накануне была операция на ноге.

Борис Кит объехал с лекциями весь мир. Фото из книги «Зорны шлях», составитель Лидия Савик. Издательство «Кнігазбор», 2011 год.

После смерти Бориса Кита остался архив его документов. Частично эти документы передали в Новогрудский музей, а частично - в Минск, где друзья Бориса Кита организовали посвященную ему музейную экспозицию.

- Першы беларус у свеце, - так сказал о Борисе Ките его хороший друг, известный белорусский писатель Василь Быков. А белорусская писательница и литературовед Лидия Савик написала о знаменитом соотечественнике две книги: «Вяртанне» и «Космас беларуса».