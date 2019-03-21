Митрополит Кондрусевич возглавил Мессу после операции 21.03.2019, 13:15

Фота Аляксандры Шчыглінскай

Глава Белорусской Католической Церкви архиепископ с каждым днем чувствует себя все лучше.

Глава Белорусской Католической Церкви архиепископ Тадеуш Кондрусевич 18 марта был выписан из больницы в Белостоке в Польше, где ему была успешно сделана операция.

Иерарх возглавил мессу за врачей и тех, кто молился за его здоровье, сообщает catholic.by.

«С каждым днем чувствую себя все лучше и могу без проблем ходить. Понятно, что не на 5 или 10 километров, но в течение дня в сумме прохожу около двух километров, за один раз преодолевая отрезки по 200-300 метров. Надеюсь, что дистанция с каждым днем будет увеличиваться. Это также рекомендация врачей, которые утверждают, что движение – лучшая реабилитация», – рассказывает митрополит Кондрусевич о своем состоянии, добавляя» впервые перед операцией я услышал от врачей, что все зависит от Бога и что нужно молить Его о том, чтобы она прошла успешно».