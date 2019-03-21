В Албании проходят многотысячные протесты с требованием отставки правительства 21.03.2019, 14:11

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Оппозиция также требует досрочных выборов.

Несколько тысяч протестующих собрались у здания парламента Албании, чтобы требовать отставки правительства и досрочных выборов.

Об этом сообщает AP.

Сегодняшний митинг является частью протестов оппозиции, продолжающихся последний месяц.

Правоцентристская оппозиция, возглавляемая Демократической партией, отказалась от своих парламентских мандатов и проводит акции протеста, обвиняя правительство левого Социалистического союза премьер-министра Эди Рамы в коррупции и связях с организованной преступностью. Оппозиция также требует досрочных выборов.

На предыдущих митингах сторонники оппозиции пытались ворваться в парламент или правительственных зданий, используя дымовые бомбы и снаряды. Полиция отреагировала слезоточивым газом.

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Социалисты утверждают, что действия оппозиции не способствуют прогрессу Албании на пути к членству в ЕС.

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