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Путешественник ищет помощника за $52 тысячи в год

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  • 21.03.2019, 14:45
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Мэтью Лепре

Миллионер из Сиднея открыл необычную вакансию.

Молодой миллионер ищет себе помощника по работе и напарника для путешествий. Одни из требований к соискателю – быть веселым и иметь загранпаспорт.

Миллионер-путешественник из Сиднея ищет себе помощника на оклад от 52 тысяч долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралийский 26-летний миллионер Мэтью Лепре открыл вакансию личного помощника. Он будет помогать австралийцу в ведении бизнеса и путешествовать вместе с миллионером.

Соискатель должен разбираться в компьютерах и в ведении соцсетей. Также ему необходимо быть организованным, амбициозным и, веселым.

Лепре предлагает оклад от 52 тысяч долларов в год плюс покрывает все расходы на медстраховку, путевые расходы и проживание.

Австралиец зарабатывает 120 тысяч долларов в месяц благодаря четырем онлайн-магазинам и семинарам в разных странах о том, как разбогатеть. По словам Лепре, путешествия во время работы позволили ему жить идеальной жизнью, и он хочет дать кому-нибудь такую же возможность.


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