Имитация 1 21.03.2019, 14:56

Рейтинг новых говорящих кукол обвалится гораздо быстрее, чем у их предшественников.

Хаотичная замена не популярных среди местного населения глав на новых, менее надоевших/приевшихся/известных, в конечном итоге не принесет Кремлю никакого профита, от слова совсем, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

У граждан РФ все заметнее проявляется запрос на перемены не мнимые, а реальные. Люди все четче осознают, что хотят жить по другому и замена одной пустой головы на другую пустую голову — ситуацию никак не исправит.

Времена, когда население даже не знало, кто им, собственно говоря, управляет — канули в небытие. Они остались там: в «сытых» нулевых и в «победобесных» десятых.

РФ вступает в 20-е и тут не осталось ни сытости, ни «победоесия». На их же пустующих местах теперь гордо восседают голод и крайне неприятное чувство оболваненности.

Рейтинг новых говорящих кукол обвалится гораздо быстрее, чем у их предшественников — как только люди поймут, что их вновь дурачат и пытаются продать все тот же старый, не нужный и бесполезный товар, сменив лишь упаковку.

Хорошо хоть «институт» телохранителей и экс-спортсменов у РФ бездонный — хоть каждый день меняй до конца очередного срока Владимира Владимировича. Резерв имеется.

Но одна проблема, как обычно, порождает другую — более существенную проблему: раздражение и недовольство местной властью переходят границы и распространяются, в том числе, и на федеральную власть.

Не за горами у Кремля выборы в Государственную Думу, которые, учитывая нынешние рейтинги «партии власти», рискуют стать самыми сложными и напряженными в новейшей истории России.

Среди депутатов ЕР даже набирает популярность шутка-баян:

—как нам выиграть выборы в 2021?

—как, как? Приравнять не голосование за нашу партию — к попытке вооруженного захвата государственной власти.

В каждой шутке есть доля правды...