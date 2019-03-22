Белорусы сообщают о проблеме с записью на польский шенген 22.03.2019, 19:31

Некоторые минчане с начала марта не могут подать заявления на туристическую шенгенскую визу.

— Очень сложно подать документы на визу именно в Минске. Говорили, что будут места на регистрацию 14 марта. Мы сутки просидели в компьютерах с разных IP-адресов и не смогли зарегистрироваться, — рассказывают tut.by представители одной из организаций, которая занимается поездками школьников и учителей в Польшу для обмена опытом.

На визу собеседники не подались до сих пор:

— Несколько групп школьников, которые планировали каникулы, не выехали, — объясняют проблему.

Действительно, специалисты справочной линии официального визового центра Польши в Беларуси, работу которого координирует оператор VFS Global, говорят, что доступных дат на подачу в Минске документов на туристическую визу нет. Все расписано до 20 мая, а после этого числа даты и места для подачи еще «не открывались». То есть их еще не выкладывали.

Во вторник, 19 марта, в визовом центре Польши были свободные даты на подачу на туристическую визу на 15 мая в Пинске и на 20 мая в Гомеле. 22 марта этих дат уже не было, а была одна — на 25 марта в Гомеле.

— С чем это связано? — спрашиваем у оператора справочной линии.

— Консульство дает нам определенные даты для регистрации, они очень быстро расходятся, — объясняет оператор.

Периодически в визовом центре появляются дополнительные даты на регистрацию. Ближайший день пополнения — 26 марта. В этот день можно попробовать зарегистрироваться на подачу документов. Но на какие даты будут места, пока неизвестно.

Подать документы на визу можно и в консульстве Польши в Беларуси. Зарегистрироваться по телефону нельзя. Три раза в месяц в 19.00 открывается возможность онлайн-регистрации в системе e-konsulat. Ближайшие дни регистрации — 28 марта, 8 и 18 апреля. Именно в этот момент открывается возможность регистрации, но сказать заранее, на какие даты она будет открыта, невозможно.

Советник посольства Польши в Минске Аркадиуш Клембек обратил внимание, что вопрос регистрации на подачу виз — дело визового центра, а это частная компания. При этом посольство выдает белорусам более 400 тысяч виз в год. Консульский отдел ни одной из стран Шенгена не выдает такого количества виз.