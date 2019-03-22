Гриценко рассказал, с кем ему интересно выйти во второй тур выборов президента Украины 22.03.2019, 22:03

Анатолий Гриценко

«Это был бы вызов, но я чувствую силу преодолеть этот вызов», - сказал кандидат в президенты Украины.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сказал, что ему интереснее всего выйти во второй тур выборов с шоуменом Владимиром Зеленским. Он отметил, что действующего президента Петра Порошенко победит любой кандидат, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко Гриценко, согласно опросам, тоже побеждает.

"С мировоззренческой точки зрения, с точки зрения интересов страны, интереснее всего во втором туре была бы пара Гриценко-Зеленский. С Порошенко неинтересно – его победит любой. Тимошенко я тоже побеждаю. А с Зеленским – это был бы вызов. Но я чувствую силу преодолеть этот вызов и убедить страну, что на этом критически важном этапе нужен профессионализм, мораль, опыт и готовность поддержать молодое, драйвовое, креативное поколение, чтобы оно получило нужный опыт во время моего первого и единственного президентского срока, и далее двигало страну вперед", - сказал Гриценко в интервью "РБК-Украина".

Согласно результатам опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, у Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского выросли шансы победить соперника во втором туре президентских выборов.