Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных 22.03.2019, 22:10

В субботу будет солнечно, но потом погода изменится.

Погода в предстоящие выходные, как это характерно для весны, будет весьма изменчивой. Причина тому — частая смена различных воздушных масс. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

В субботу, 23 марта, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, и природа подарит белорусам солнечную погоду. Постепенно стихнет ветер. Во многих регионах обойдется без осадков. Температура воздуха минимальная ночью от -3 до +2 °С, максимальная днем от +6 до +12 °С, по юго-западу до +15 °С.

Но улучшение в погоде, говорят синоптики, будет непродолжительным. Уже в воскресенье ночью и утром республика окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря.

В ночные часы на большей части страны, а днем в воскресенье, 24 марта, в крайних юго-восточных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью +1… 7 °C, днем +6…11 °С.

25 марта, в понедельник, днем через территорию республики будет перемещаться холодный атмосферный фронт. В ночные часы преимущественно без осадков, днем — местами по всей стране, а по Гродненской и Брестской областям на большей части территории ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2 °С, днем от +3 до +9 °С.

Ожидается, что со вторника, вслед за холодным фронтом, похолодает.