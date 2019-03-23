закрыть
23 марта 2019, суббота, 11:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Капитан минского «Динамо» покинул клуб?

3
  • 23.03.2019, 9:59
ФОто: ХК Динамо-Минск

Хоккеист Алексей Терещенко тренируется в «Крыльях Советов».

Российский нападающий Алексей Терещенко, бывший капитаном минского "Динамо" в последнем сезоне КХЛ, поддерживает форму, тренируясь с московскими "Крыльями Советов", которые в 2011 утратили статус профессионального клуба, пишет "Прессбол".

В 30 матчах регулярного чемпионата-2018/19 за "Динамо" Терещенко отметился 16 (6+10) результативными баллами и заработал 6 минут штрафа при лучшем в команде показателе полезности (+9).

Добавим, что контракт 38-летнего хоккеиста с "зубрами" истекает 30 апреля.


популярное за неделю

Мнение

Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй Константин Скуратович
Воздух уже победил
Воздух уже победил Ирина Халип
Будущее без диктаторов
Будущее без диктаторов Леонид Невзлин
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси
Заигрывание с Лукашенко угрожает независимости Беларуси Андрей Санников