Капитан минского «Динамо» покинул клуб? 3 23.03.2019, 9:59

ФОто: ХК Динамо-Минск

Хоккеист Алексей Терещенко тренируется в «Крыльях Советов».

Российский нападающий Алексей Терещенко, бывший капитаном минского "Динамо" в последнем сезоне КХЛ, поддерживает форму, тренируясь с московскими "Крыльями Советов", которые в 2011 утратили статус профессионального клуба, пишет "Прессбол".

В 30 матчах регулярного чемпионата-2018/19 за "Динамо" Терещенко отметился 16 (6+10) результативными баллами и заработал 6 минут штрафа при лучшем в команде показателе полезности (+9).

Добавим, что контракт 38-летнего хоккеиста с "зубрами" истекает 30 апреля.