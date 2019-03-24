США будут поддерживать Сирийские демократические силы и после победы над ИГ 24.03.2019, 8:18

Cоветник США при коалиции обратился к сирийской оппозиции в Багузе.

Сирийские демократические силы (СДС), входящие в состав коалиции, поддерживаемой США, в субботу провозгласили полный разгром последнего оплота самопровозглашенного халифата «Исламское государство» в населенном пункте Багуз на северо-востоке Сирии, сообщает «Голос Америки».

На одном из немногих уцелевших после бомбардировок Багуза зданий вчера был поднят флаг СДС. После этого представители коалиции отпраздновали разгром «ИГ» на сирийской территории.

«После пяти лет борьбы, мы находимся здесь, чтобы провозгласить… победу над «ИГ» и… над угрозой, которую они представляют для всего человечества», - заявил командующий СДС, Мазлум Кобани в присутствии партнеров по коалиции во время торжественной церемонии в Багузе.

«Сегодня мы сообщаем об уничтожении так называемого «Исламского государства».., его последнего оплота в Багузе», - заявил Кобани.

Во время церемонии командование СДС и представители союзников почтили память 11 тысяч бойцов коалиции, которые погибли в борьбе с исламистами.

Уильям Роубэк, советник США при коалиции, во время выступления подтвердил, что Вашингтон не оставит СДС и других партнеров, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты вскоре выведут из Сирии большую часть своего военного контингента.

«Мы продолжим поддержку операций коалиции в Сирии, чтобы закрепить эту… победу. Мы сделаем все необходимое в регионе, включая Сирию, и по всему миру, чтобы закрепить победу над этой угрозой», - сказал Роубэк, имея в виду террористов «Исламского государства».

Впрочем, судьба последних оставшихся в живых боевиков «ИГ» – возможно, речь идет о нескольких сотнях террористов – в субботу оставалась неизвестной. Представители СДС подчеркивают, что, несмотря на разгром так называемого халифата, боевики по-прежнему представляют угрозу для мирных жителей региона.

Высокопоставленные представители Министерства обороны США и американских спецслужб неоднократно предупреждали союзников, что террористы давно были готовы к непосредственно военному разгрому своего псевдо-государства в Сирии.

Высокопоставленный представитель Пентагона говорит, что в Сирии и Ираке на свободе остаются, как минимум, «десятки тысяч» боевиков и сторонников «ИГ», включая руководителя группировки, самопровозглашенного «халифа» Абу Бакра аль-Багдади.