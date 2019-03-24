Чиновники нарисовали яркий портрет белорусского «тунеядца» 5 24.03.2019, 11:59

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В Беларуси фактическая безработица в разы отличается от административного учета.

Власти не оставляют попыток вовлечь в трудовую деятельность как можно большее число белорусов, пишет banki24.by.

Для этого измеряется со всех сторон армия не занятых в экономике. Несколько лет подряд каждый квартал в Беларуси проводятся выборочные обследования населения по вопросам занятости.

Выборки из домашних хозяйств по всей стране формируются в феврале, мае, августе и ноябре.

Формирование выборок по занятости идет с охватом домашних хозяйств с людьми от 15 до 74 лет. Возрастные границы обоснованы рекомендациями Организации Объединенных Наций и итогами белорусской переписи 2009 года.

В терминологии властей домашнее хозяйство — это индивид или группа людей, которые проживают совместно, обеспечивают себя всем необходимым для жизни и ведут общее хозяйство. В бытовом обиходе ближайший по смыслу аналог домашнего хозяйства — это слово «семья».

Данные, которые собираются при обследовании выбранной совокупности домашних хозяйств, затем распространяются на все население нашей страны. Поэтому власти прилагают усилия, чтобы выборка была максимально репрезентативной.

Понятное дело, что во любой экономике есть люди, которые по неким критериям не входят в состав рабочей силы. Есть такая категория населения и в Беларуси.

Под рабочей силой власти понимают людей в возрасте 15–74 лет, которые предлагают себя на рынке труда для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг.

При этом рабочая сила состоит из занятого населения и безработных. Во время проведения обследований рабочей силы чиновники руководствуются рекомендациями Международной организации труда. Именно на основе методик МОТ в цивилизованном мире чаще всего измеряется фактическая безработица.

В Беларуси фактическая безработица в разы отличается от административного учета. В среднем по 2018 году власти насчитали в Беларуси 244,9 тыс. безработных. Из них 154,8 тыс. были мужчинами, а 90,1 тыс. — женщинами.

В прошлом году уровень фактической безработицы составил 4,8% от рабочей силы (против 5,6% в 2017-м). Помимо занятых и безработных чиновники оценили количество людей, не входящих в рабочую силу. В 2018 году их оказалось 2 108 тыс. человек.

Абсолютное большинство исключенных из рабочей силы составили пенсионеры (1 286 тыс.) и студенты (337 тыс.). Среди людей в трудоспособном возрасте в состав рабочей силы не вошли 706 тыс. человек, в том числе 250 тыс. студентов и 59 тыс. пенсионеров. Остальные граждане попали в две большие категории — желающих работать и не желающих работать.

В 2018 году не желающих работать выявили 152 тыс. человек, желающих — 245 тыс. Среди желающих заняться трудом было 179 тыс. не готовых приступить к работе, 65,9 тыс. не ищущих работу и 5,8 тыс. потерявших надежду найти работу.

Вот эти люди, судя по всему, и составляют обобщенный портрет «тунеядца» в глазах белорусских чиновников.