«Жыве вечна!»: Политзаключенный Михаил Жемчужный поздравил белорусов с Днем Воли 24.03.2019, 17:06

Михаил Жемчужный

Письмо от политзаключенного пришло правозащитникам накануне 25 марта.

"Жыве Беларусь! Жыве вечна! Жыве з Богам!" - написал в письме к витебским правозащитникам политзаключенный Михаил Жемчужный. Он поздравил с Днем Воли всех белорусских патриотов и рассказал о жизни в колонии, пишет сайт витебской «Весны».

Письмо от политзаключенного пришел накануне праздника по случаю 101-й годовщины БНР.

"У меня все хорошо. Здоровье в порядке. Настроение боевое", - сообщает в письме витебским правозащитникам политзаключенный Михаил Жемчужный, который отбывает наказание в исправительной колонии №9 (г. Горки, Могилевская область). Просит также прощения у людей, с которыми переписывается постоянно - некоторые письма к нему попросту не доходят.

"Последнее письмо от правозащитницы Татьяны Ревяко я не получил. На его администрацией колонии был составлен акт об уничтожении "за ущерб, причиненный государству, общественным объединениям и частным лицам". А письма от Светика и Лойко были уничтожены без составления акта", - рассказывает о ситуации с входной корреспонденцией политзаключенный.

Выражает также благодарность, что ему часто пишут бывшие политзаключенные Дмитрий Полиенко, Николай Дедок, Павел Северинец, а также активистка Ольга Николайчик. Более того, уже второй год поддерживает политзаключенного частыми теплыми письмами 10-летний мальчик из Минска.

Усилиями Жемчужного за последний год в колонии произошли заметные перемены. Изменилось почти все руководство, даже начальник медчасти.

"После моей жалобы в управление здравоохранения Могилевского облисполкома заключенных стали намного лучше кормить: дают котлеты, рис, гречку, перестали разводить чай..." - пишет Жемчужный. Замечает, что по этой причине другие заключенные неоднократно высказывали ему слова благодарности.

Находясь в экстремальных условиях, защищая себя, политзаключенный продолжает подавать жалобы на условия своего содержания.

Михаил Жемчужный просит передать всем белорусским патриотом его поздравления по случаю 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики. "Жыве Беларусь! Жыве вечна! Жыве з Богам!"- пишет из тюрьмы Михаил Жемчужный.