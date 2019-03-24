«За нашу и вашу свободу!»: В Киеве отпраздновали День Воли 1 24.03.2019, 17:57

Фото: svaboda.org

Белорусская и Украинская Народные Республики фактически одновременно объявили о независимости.

Уже традиционно проживающие в Украине, вместе с украинскими активистами проводят в центре Киева, на Майдане Независимости, акцию солидарности, приуроченную ко Дню Воли, передает «Радыё Свабода».

Организаторами нынешней акции выступили Белорусский центр «Сябры», движение солидарности «Разам», тактическая группа «Беларусь», объединяющая белорусских добровольцев, и международный благотворительный фонд «Валошка».

Фото: svaboda.org

Участники акции обращали внимание на общие страницы белорусской и украинской истории, когда фактически одновременно о независимости объявили Белорусская и Украинская Народные Республики. «Наши народы и тогда, и сейчас - вместе. Мы считаем за честь вместе с украинцами защищать независимость Украины на востоке», - добавил белорусский доброволец Ян Мельников.

Фото: svaboda.org

В свою очередь представитель Фонда «Валошка» Анжела Душаева поблагодарила белорусов за помощь Украине: «Они бросили свою родину, свои семьи и приехали воевать в Украину, а теперь некоторые из них сидят в тюрьмах. Мы должны их поддержать».

Отдельно участники акции выразили свою поддержку и украинцу Павлу Грибу, осужденному в России на шесть лет лишения свободы за якобы содействие террористической деятельности. «Очень досадно, что его похитили именно с территории Беларуси», - отметила председатель Белорусского центра «Сябры» Галина Сорочик.

Фото: svaboda.org

В акции приняли участие от 30 до 50 человек, она была санкционирована киевской городской властью.

После небольшого митинга на Майдане Независимости активисты прошли по Хрещатику на улицу Грушевского, где почтили память Михаила Жизневского (он погиб в начале 2014 года), а также лидера Народного Руха Украины Вячеслава Черновола, который трагически погиб в 1999 году.

Во время шествия участники акции скандировали «Жыве Беларусь!», «Слава Украине!», «За нашу и вашу свободу!».

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org