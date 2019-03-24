Деньги из России ударили по Дании оттоком капитала на $16 миллиардов 24.03.2019, 19:35

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Фото: reuters

Скандал вокруг отмывания средств мог косвенно повлиять на монетарную политику страны.

Скандал вокруг отмывания средств, в который оказался вовлечен Danske Bank A/S в прошлом году, привел к оттоку капитала из Дании и мог косвенно повлиять на монетарную политику страны, пишет finanz.ru со ссылкой на «Блумберг».

По оценке центробанка в Копенгагене, в прошлом году нерезиденты вывели из банковских акций в кронах примерно $3 миллиарда. На эту распродажу обратил внимание регулятор, чьи основная задача заключается в том, чтобы поддерживать привязку датской валюты к евро. А поскольку Danske является крупнейшим банком Дании, эта сумма, скорее всего, отражает "отсутствие доверия" из-за дела по отмыванию средств, отмечает центробанк.

Впрочем, даже самый масштабный в Европе скандал вокруг отмывания средств не смог лишить крону привлекательности. Дания сохраняет отрицательные ставки дольше, чем любая другая страна мира, и долгосрочный спрос на крону заставляет датского регулятора удерживать более низкие процентные ставки, чем у Европейского центробанка.

"Я хотел бы подчеркнуть, что рынок кроны сейчас намного стабильнее, чем в прошлом, - сказал в интервью в Копенгагене в среду председатель центробанка Ларс Роде. - Тот факт, что интервенций не было 21 месяц, а за этот период произошло многое, включая дело по отмыванию, является мощным признаком доверия к кроне".

В среду центробанк страны опубликовал данные, свидетельствующие о том, что иностранные инвесторы в прошлом году продали активы в кронах на сумму, эквивалентную около $16 миллиардам. Из этой суммы примерно $14 миллиардов пришлось на акции. Нерезиденты также хеджировали сделки в кронах. Зарубежные инвесторы в прошлом году купили FX-деривативы в кронах, в том числе в рамках простых форвардных сделок, примерно на $7,6 миллиарда, сообщил центробанк.