На Луну без России 1 Александр Кушнарь, Newsader

24.03.2019, 21:09

Российская космическая отрасль годами стагнирует, разворовывается и потребляет исключительно советский ресурс.

Новость о том, что "в НАСА сообщили о неформальной договоренности России и США об освоении Луны", пока присутствует только в российской прессе. В англоязычных медиа мне не удалось найти ничего похожего. Понятно, зачем Москве нужны такие сюжеты: требуется показать, что Россия остается эксклюзивным партнером, способным на равных выступать с США в столь высокотехнологичной сфере.

В ситуации, когда российская космическая отрасль годами стагнирует, разворовывается и потребляет исключительно советский (на самом деле – украинский) ресурс, желание Москвы создать иллюзию "равноправного" игрока – объяснимо. Особенно на фоне одного за другим успехов SpaceX – компании, которая отбивает у Роскосмоса рынок не только грузовых, но и теперь пилотируемых запусков. Компании, которая становится проводником самой грандиозной мечты человечества – мечты об освоении других планет. На днях Илон Маск показал видео тестирования теплозащитного экрана корабля, который однажды повезет людей на Марс. Россия в это же самое время делает то, что она умеет делать лучше всего – медиашум.

Ведь ясно, что в нынешних условиях у российского руководства есть два варианта – пытаться выиграть "космическую гонку" или присоединиться к победителю. Первый вариант рассматривается как заведомо проигрышный: коррупция, недофинансирование, старение кадров, дряхление научно-технической базы – нет смысла перечислять эти факторы, которые в значительной степени стали следствием изоляции РФ. Именно поэтому Москва всерьез пытается рассмотреть второй вариант как более реалистичный – навязать себя Вашингтону в качестве "напарника", а на самом деле – паразита. Паразита, который таким нехитрым способом пытается капитализировать свой отвратительный милитаристский оскал: "космос в обмен на ненападение".

Российские СМИ не раз акцентировали те высказывания NASA, где американские специалисты указывают на то, что сотрудничество с РФ в космосе – вне политики. Потому что Москва на самом деле прекрасно понимает, что космос – это политика, особенно в восприятии россиян. И когда российские СМИ сообщают о готовности NASA сотрудничать с Роскосмосом, россиянам посылается сигнал о том, что США не так уж и дорожат своими принципами.

Готовы ли Штаты на самом деле совместно с РФ осваивать Луну – покажет время. Это было бы, мягко говоря, не самым адекватным сигналом со стороны Запада: страна, совершающая в XXI веке столь чудовищные преступления, не должна получать право на сотрудничество с цивилизованным миром по таким символически значимым вопросам, как выход за пределы земного шара. Нельзя позволять людоеду облагораживать себя за счет эксплуатации достижений науки и культуры, которые этот людоед последовательно уничтожает в своей собственной стране и за рубежом.

Понимают ли это американцы? Отчасти – да. Именно поэтому Конгресс недавно фактически запретил встречу главы NASA с директором Роскосмоса, напомнив о санкциях против Дмитрия Рогозина. С другой стороны, в силу институциональности американской системы решения там принимаются в соответствии с законами, а не волюнтаризмом. Вашингтон пока не запретил научное взаимодействие с РФ, а NASA – структура весьма техническая и не задумывающаяся о политике. Для сотрудников этого государственного ведомства результаты их деятельности, как правило, важнее политики, в которой они к тому же не слишком хорошо разбираются.

В этом смысле оптимальным вариантом было бы задействование механизмов рыночной экономики, а именно – конкурентной среды, которая уже позволила SpaceX, Boeing и Blue Origin предложить собственные коммерческие корабли и двигатели взамен российских. Не в последнюю очередь эти успехи связаны с тем, что в США осознали опасность зависимости от российских космических технологий. Фактически же все это – своего рода "санкции" против Роскосмоса.

Лучшими "санкциями" был бы полный отказ Вашингтона от каких-либо совместных проектов с РФ в космической отрасли. Это стало бы ощутимым ударом по режиму Путина, для которого успех на международной арене – это всегда способ легитимизации внутри страны и за ее пределами. Соглашаясь сотрудничать с россиянами по проектам освоения планет, США соглашаются и с легитимизацией агрессивной внешней политики РФ. Вот на что рассчитывают в Кремле, и вот над чем стоило бы задуматься американским властям: не будет ли слишком высока цена той помощи, которую США ожидают получить от России в борьбе за передовые рубежи человеческой мысли?

Александр Кушнарь, Newsader