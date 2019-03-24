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В Праге почтили память президентов БНР

  • 24.03.2019, 22:56
Фотo: svaboda.org

В Праге празднование 101-ой годовщины Белорусской Народной Республики началось со службы в грекокатолической церкви.

Традиционно в День Воли пражские белорусы чествовали президентов Рады Белорусской Народной Республики и других белорусских политических и культурных деятелей, похороненных в Праге, передает «Радыё Свабода».

Празднование 101-й годовщины независимости БНР, организованное "Скориной", началось в воскресенье утром белорусской службой в грекокатолической церкви святых Косьмы и Дамиана.

Фотo: svaboda.org

После традиционно отправились на Ольшанское кладбище, где покоятся два президента Рады БНР - Петр Кричевский и Василь Захарка.

Фотo: svaboda.org
Фотo: svaboda.org
Фотo: svaboda.org

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