В Праге почтили память президентов БНР
- 24.03.2019, 22:56
В Праге празднование 101-ой годовщины Белорусской Народной Республики началось со службы в грекокатолической церкви.
Традиционно в День Воли пражские белорусы чествовали президентов Рады Белорусской Народной Республики и других белорусских политических и культурных деятелей, похороненных в Праге, передает «Радыё Свабода».
Празднование 101-й годовщины независимости БНР, организованное "Скориной", началось в воскресенье утром белорусской службой в грекокатолической церкви святых Косьмы и Дамиана.
После традиционно отправились на Ольшанское кладбище, где покоятся два президента Рады БНР - Петр Кричевский и Василь Захарка.