В Праге почтили память президентов БНР 24.03.2019, 22:56

Фотo: svaboda.org

В Праге празднование 101-ой годовщины Белорусской Народной Республики началось со службы в грекокатолической церкви.

Традиционно в День Воли пражские белорусы чествовали президентов Рады Белорусской Народной Республики и других белорусских политических и культурных деятелей, похороненных в Праге, передает «Радыё Свабода».

Празднование 101-й годовщины независимости БНР, организованное "Скориной", началось в воскресенье утром белорусской службой в грекокатолической церкви святых Косьмы и Дамиана.

Фотo: svaboda.org

После традиционно отправились на Ольшанское кладбище, где покоятся два президента Рады БНР - Петр Кричевский и Василь Захарка.

Фотo: svaboda.org

Фотo: svaboda.org