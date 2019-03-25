Зеленский рассказал, сколько стоит его избирательная кампания 25.03.2019, 10:38

Шоумен заявил, что ведет кампанию за счет своих средств, а также денег своих компаньонов и друзей.

Шоумен Владимир Зеленский, который баллотируется в президенты Украины, считает, что избирательная кампания обойдется ему в общей сложности в сумму до $3 млн. Об этом он заявил в интервью "ТСН.Тиждень" на телеканале "1+1", вышедшем в эфир 24 марта.

"Все политики, которые ведут кампании за счет каких-либо финансовых групп, олигархов или бизнесменов, я считаю, что всех их обманывают. Все заявляют, что избирательная кампания стоит $100–150 млн. Наша кампания на сегодняшний день стоит 70 млн грн. Это деньги мои, моих компаньонов, учредителей студии "Квартал 95" и деньги моих друзей", – заявил он.

Зеленский добавил, что сериал "Слуга народа", в котором он играет главную роль, не имеет отношения к избирательной кампании.

"Я не считаю, что это агитация. Да, "Слуга народа" – это наша мечта. Мы показали, какую страну мы видим, о какой мечтаем. Может ли быть мечта агитацией? Ну не знаю, не мне судить", – подчеркнул он.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.

Согласно опросу, проведенному в начале марта группой SOCIS и Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус", Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты. За него готовы проголосовать 20,5% респондентов. Действующий президент Украины Петр Порошенко в этом рейтинге второй с 13,3% поддержки.