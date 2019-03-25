Лукашенко поручил Кочановой за неделю найти замену вице-премьеру Русому

Лукашенко поручил Кочановой за неделю найти замену вице-премьеру Русому24
- 25.03.2019, 14:13
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Диктатор заявил, что если замену не найдут, то на место Русого пойдет сама Кочанова.
Лукашенко поручил своей администрации внести предложения по кандидатурам на пост своего помощника по Могилевской области и вице-премьера (сейчас эти должности занимают Геннадий Лавренков и Михаил Русый — прим.).
Этого глава потребовал во время посещения сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково» в агрогородке Добрейка Шкловского района, пишет БелТА.
Лукашенко остался недоволен развитием сельского хозяйства в Могилевской области, которая по показателям находится на последних местах. «Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область, мой уполномоченный. Помощник зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место. Какой я из этого должен делать вывод?» — спросил Лукашенко.
«Неделя срока внести предложения, ибо пойдете сами сюда работать, — предупредил он главу своей администрации Наталью Кочанову. — Я вас сюда посылал по кадрам — вы разбирались всю зиму, я вас предупреждал о ситуации здесь. Но ситуация не меняется. Мне эти обещания не нужны».