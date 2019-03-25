Лукашенко поручил Кочановой за неделю найти замену вице-премьеру Русому 24 25.03.2019, 14:13

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Наталья Кочанова

Диктатор заявил, что если замену не найдут, то на место Русого пойдет сама Кочанова.

Лукашенко поручил своей администрации внести предложения по кандидатурам на пост своего помощника по Могилевской области и вице-премьера (сейчас эти должности занимают Геннадий Лавренков и Михаил Русый — прим.).

Этого глава потребовал во время посещения сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково» в агрогородке Добрейка Шкловского района, пишет БелТА.

Лукашенко остался недоволен развитием сельского хозяйства в Могилевской области, которая по показателям находится на последних местах. «Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область, мой уполномоченный. Помощник зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место. Какой я из этого должен делать вывод?» — спросил Лукашенко.

«Неделя срока внести предложения, ибо пойдете сами сюда работать, — предупредил он главу своей администрации Наталью Кочанову. — Я вас сюда посылал по кадрам — вы разбирались всю зиму, я вас предупреждал о ситуации здесь. Но ситуация не меняется. Мне эти обещания не нужны».