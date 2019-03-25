ЕС завершил подготовку к Brexit без сделки 25.03.2019, 14:37

Еврокомиссия отметила растущий риск выхода Великобритании из ЕС без соглашения 12 апреля.

Еврокомиссия завершила подготовку к сценарию "жесткого" Brexit на фоне растущей угрозы выхода Великобритании из ЕС без соглашения 12 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК, пишет «Зеркало недели».

"Поскольку все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без сделки, Еврокомиссия сегодня завершила подготовку к этому сценарию", - сообщили в ведомстве.

В ЕК подчеркнули, что "хотя сценарий Brexit "без сделки" нежелателен, ЕС готов к этому".

"При выходе Великобритании из ЕС без соглашения, какого-либо переходного периода не будет. Все первичные и вторичные законы ЕС перестанут применяться к Великобритании с этого момента. Это, очевидно, приведет к значительным проблемам для граждан и бизнеса… Кроме того, граждане Великобритании больше не будут гражданами Европейского Союза. Они будут подвергаться дополнительным проверкам при пересечении границ в ЕС", - отмечается в сообщении.

ЕК начала работу над подготовкой к сценарию "жесткого" Brexit с декабря 2017 года. За это время она опубликовала три сообщения о готовности к такому сценарию, 3 коммюнике, представила 19 законодательных предложений. 17 предложений уже или одобрены Европарламентом, или согласованные ЕП и Советом ЕС. Подготовка к одобрению остальных двух предложений завершается.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе единогласно одобрили решение об отсрочке Brexit на основе двух возможных сценариев. Первый вариант предполагает продлить сроки выхода Великобритании из ЕС до 22 мая при условии, что соглашение будет одобрено Палатой общин до конца марта. В случае если соглашение о выходе не будет одобрено, ЕС согласится на отсрочку Brexit только до 12 апреля.

Великобритания планировала завершить выход из ЕС 29 марта. Однако парламент дважды отказался одобрить проект соглашения по Brexit, предложенный Терезой Мэй. При этом выходить из ЕС без соглашения с Брюсселем британский парламент тоже отказался.