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Из-за кортежа Лукашенко на Могилевщине останавливали поезда

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  • 25.03.2019, 15:38
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Многие пассажиры жаловались, что опаздывают на работу или по делам.

Несколько железнодорожных составов были вынуждены сделать «технические остановки», чтобы пропустить кортеж главы Беларуси, который 25 марта находится в рабочей поездке по Могилевской области, сообщает mspring.online.

Дважды останавливался дизель-поезд Орша — Могилев. Первая остановка случилась между остановочным пунктом «Прокшино» и Александрией и продлилась 15 минут. Вторая — в Копыси. Там же стоял и дизель-поезд, следовавший в обратном направлении.

В итоге на конечную станцию поезд прибыл с получасовым опозданием. Многие пассажиры жаловались, что опаздывают на работу или по делам.


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