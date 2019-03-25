В Казахстане предложили переименовать еще три города 25.03.2019, 18:10

Cобытие планируют приурочить к переименованию Астаны.

Заместитель председателя казахстанской партии "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, передает tengrinews.kz.

"Дав имя Елбасы столице Казахстана, мы должны продолжить и приурочить к этому событию другие переименования. Необходимо дать Петропавловску имя Абылай хана, которой в свое время установил свою орду и собрал все три жуза воедино. Необходимо дать Павлодару имя последнего хана казахов Кенесары, который боролся за независимость своего народа. Необходимо дать Семею, который раньше называли Алаш, имя председателя правительства Алашорды Алихана Бокейханова", - сказал Иса.