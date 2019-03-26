Милиция устроила засаду на журналистов «Белсата» 5 26.03.2019, 8:49

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Фото: Милана Харитонова

Журналистов ждали во дворе несколько часов.

Милиционеры несколько часов ожидали Александра Левчука и Милану Харитонову во дворе их дома, а потом составили на наших коллег сразу четыре протокола. Теперь журналистов ждет суд, сообщает «Белсат».

25 марта брестские милиционеры составили на журналистов «Белсата» четыре протокола.

Едва журналисты вышли из подъезда дома, как к ним подошли сотрудники сразу двух РОВД: Московского и Брестского района, и заявили, что в отношении Левчука и Харитоновой ведется административный процесс. По словам очевидцев, милиционеры ждали журналистов во дворе несколько часов.

Левчука и Харитонову обвинили в нарушении закона о СМИ и составили четыре протокола по статье 22.9 КоАП РБ.

Журналистов будут судить за освещение протеста против строительства аккумуляторного завода и за рассказ о проблемах жителей деревни Велюнь.

В прошлом году Левчука и Харитонову судили шесть раз. За первые месяцы 2019-го – уже четыре раза.

Общий штраф составил уже более $ 10 тысяч.