Беларусь сократила нефтедобычу в Венесуэле 4 26.03.2019, 11:41

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Количество белорусских специалистов уменьшилось в 10 раз.

Компания «Петролера БелоВенесолана» с белорусским капиталом продолжает добывать нефть и газ в Венесуэле, но из-за сложной ситуации в стране значительно сократила объемы и штат сотрудников, пишет tut.by.

Венесуэла находится в затяжном экономическом, а теперь и остром политическом кризисе. В стране сильно упал ВВП, наблюдается гиперинфляция и дефицит некоторых товаров первой необходимости. Многие венесуэльцы бегут в соседние страны. Это все происходит на фоне двоевластия. Официально страну возглавляет Николас Мадуро — преемник скончавшегося от рака Уго Чавеса, но недавно спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом. Его поддержали США и ЕС.

В лучшие времена «Петролера БелоВенесолана» ежегодно добывала 1 млн тонн нефти, в последние годы объемы снизились до 700 тысяч тонн, а сейчас составляют порядка 300-400 тысяч тонн. Сократился и штат белорусских специалистов в Венесуэле. Сейчас там работает меньше десяти человек, раньше трудились около сотни работников.

Об этом Naviny.by рассказал заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности «Белоруснефть» Павел Лях.

Политический и экономический кризис негативно отразился на работе совместного предприятия.

«В стране очень сложная криминогенная обстановка. Как следствие, наземная инфраструктура очень сильно страдает. Там в любом случае обеспечивается охрана, просто на каких-то отрезках ведутся диверсии. Отключается электричество, отключаются линии. Нарушается целостность системы. Ситуация не очень хорошая», — отметил Павел Лях.

Совместное предприятие также потерпело из-за санкций, которые США ввели против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.

«Петролера БелоВенесолана», где PDVSA имеет долю в 60%, попадает под действие закона о вторичных санкциях. А именно к контрагентам, которые будут работать с совместным предприятием, применят ограничительные меры.

«Это значит, что покупка оборудования и материалов, которое идет за американские доллары, европейские евро либо через контрагентов, которые являются резидентами стран, поддерживающих санкционный режим, затруднена в части проведения платежей и расчетов», — рассказал заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности.

Вместе с тем деньги от продажи нефти поступают на счет совместного предприятия. Продажей самого ресурса занимаются непосредственно структуры PDVSA, которым «Петролера БелоВенесолана» передает добытые объемы.

«Это не проблема для «Петролеры». Это проблема PDVSA. А они ее каким-то образом решают. Деньги от продажи углеводородного сырья поступают на счета «Петролеры», — отметил Павел Лях.

Несмотря на трудности, Беларусь не намерена выходить из венесуэльского проекта.

«Насколько мне известно, мы там намерены присутствовать и впредь», — заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности.

Совместное предприятие «Петролера БелоВенесолана» было создано в 2007 году, когда отношения между Минском и Каракасом были на пике. Доля «Белоруснефти» в СП составляет 40%, государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA — 60%.

В разработке у совместного предприятия — 7 нефтяных и 6 газовых месторождений. Четыре из них расположены на западе страны на озере Маракайбо, остальные — на востоке на суше. С 2008 по 2018 год добыто 9,2 млн тонн нефти и 7 млрд кубических метров газа.

Помимо нефтяной сферы Беларусь также занималась в Венесуэле выпуском грузовиков и тракторов, а также строительством жилья. Сейчас эти проекты фактически заморожены. Венесуэльская сторона задолжала белорусской как минимум 200 млн долларов.