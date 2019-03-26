Набиуллина назвала слабое место российской экономики 26.03.2019, 14:57

Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

На него влияют и геополитические факторы.

Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.

«Бюджетное правило в совокупности с мерами денежно-кредитной политики действительно довольно устойчиво защищают финансовую стабильность. Но было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег. Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов. Эта зависимость небезобидна», — сказала Набиуллина.

На поведение краткосрочных иностранных инвесторов могут повлиять и общая оценка привлекательности развивающихся рынков, и геополитические факторы, поэтому важно наличие инвесторов с долгосрочными планами, отметила она. По данным Центробанка, доля инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа на 1 февраля составляет 25%, хотя еще год назад она достигала 34%.

Председатель ЦБ надеется, что регулятор вместе с Минфином сможет сформировать в России институт длинных денег. Она напомнила о концепции индивидуального пенсионного капитала, в рамках которой работники начнут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды.

Минфин и ЦБ представили концепцию ИПК еще в 2016 году, однако пока она не принята. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в конце прошлого года говорил, что вопрос внедрения ИПК «подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения (повышение пенсионного возраста. — РБК)».

В понедельник Силуанов отметил, что по вопросу ИПК надо определяться в этом году. По его словам, внедрение ИПК «позволит увеличить пенсию до 20% от уровня заработной платы, а также создаст дополнительный финансовый ресурс — около 1,5% валового внутреннего продукта».