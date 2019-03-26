Битва за «брекзит» близка к кульминации 4 26.03.2019, 15:19

1,955

Что произошло в последние дни и почему это важно?

25 марта началась неделя, которая может стать судьбоносной для Британии. На этой неделе парламент страны должен принять хоть какое-то решение относительно того, как и когда страна выйдет из Евросоюза (и выйдет ли вообще). Во всяком случае, очень многие от него этого ждут, сообщает BBC.

Поздно вечером в понедельник Палата общин проголосовала за то, чтобы отобрать у правительства контроль над повесткой своих заседаний и с 27 марта путем голосования попытаться нащупать альтернативный вариант поведения в отношении Евросоюза.

Это на вид процедурное решение противоречит более чем столетней традиции, согласно которой документы, внесенные правительством, рассматриваются Палатой общин в обязательном порядке и в то время, в которое хочет правительство. Оно показывает, что большинство в парламенте разуверилось в желании и способности премьер-министра Терезы Мэй предложить приемлемый для большинства выход из тупика.

Британия должна была выйти из ЕС уже 29 марта, к чему она оказалась совершенно неготова. На прошлой неделе лидеры Европейского союза, явно утомленные неспособностью британских политиков принять это решение, дали им очень короткую отсрочку - всего до 12 апреля.

Точнее, так: ЕС решил, что если британский парламент все-таки одобрит дважды отвергнутый им проект соглашения о выходе из Евросоюза, то сам выход состоится 22 мая. Если не одобрит - ЕС ждет к 12 апреля альтернативных предложений, иначе - "жесткий выход" с разрывом связей.

Что произошло в последние дни и почему это важно?

В субботу на марш против "брекзита" в Лондоне вышли сотни тысяч человек. Организаторы даже говорят, что участников было больше миллиона.

В течение пяти дней под онлайн-петицией за отмену "брекзита" было оставлено более пяти миллионов подписей.

Ни марш, ни даже петиция не могут иметь прямых последствий, но их массовость добавляет аргументов политикам-противникам "брекзита".

На выходных члены правительства Мэй потребовали, чтобы она в ближайшее же время ушла в отставку. Об этом источники, близкие к правительству, рассказали журналистам нескольких газет.

В качестве потенциальных временно исполняющих обязанности премьера назывались де-факто заместитель Мэй Дэвид Лидингтон, а также министр окружающей среды Майкл Гоув и министр иностранных дел Джереми Хант.

"Заговорщики", по словам этих источников, надеются, что отставка Мэй поможет переубедить часть обозленных на нее депутатов, и Палата общин все-таки примет договор с ЕС об условиях выхода. Таким образом удастся и спасти "брекзит" и избежать "обвального" выхода.

В понедельник Тереза Мэй сказала в парламенте, что большинства голосов за соглашение по-прежнему не складывается.

Какие варианты выхода из ЕС есть у Британии сейчас? И кто за них выступает?

1. "Резкий" выход, без какого-либо договора о будущих отношениях - теперь не 29 марта, а 12 апреля. За него - "жесткие брекзитеры", включая несколько десятков депутатов-консерваторов.

2. Принятие парламентом соглашения о выходе, организованный выход 22 мая, начало длительного переходного периода. За это - Тереза Мэй и пара сотен депутатов Палаты общин от ее Консервативной партии. Всего голосующих депутатов в Палате общин - 639.

3. Выход на других условиях - с гораздо более тесной интеграцией в экономическое пространство ЕС, доступ к единому рынку Евросоюза, одновременно отсутствие ограничений на миграцию из ЕС. За это - руководство лейбористов и часть тори. Если парламент в ближайшее же время примет решение о таком курсе, Британии придется просить об очень долгой отсрочке "брекзита".

4. Внеочередные выборы. За них - руководство оппозиционной Лейбористской партии. Тори - против. В этом случае Британия тоже вынуждена будет просить отложить выход надолго: новое правительство должно будет заново решить, что делать с "брекзитом".

5. Второй референдум. За него до недавнего времени было до сотни депутатов Палаты общин из обеих ведущих партий и все малые оппозиционные партии - у них несколько десятков мандатов.

6. Просто отзыв заявления о выходе. Это должно сделать правительство, но Тереза Мэй не допускает такой возможности: она повторяет, что должна выполнить решение, принятое на референдуме 2016 года.

Какова вероятность всех этих вариантов, сейчас понять крайне трудно.

Что может произойти в ближайшее время?

В ближайшие дни Палата общин собирается путем нескольких "ориентировочных голосований" попытаться выяснить, какой из вариантов поведения в отношении ЕС и "брекзита" набирает большинство голосов.

Если такой вариант найдется, Палата общин попытается заставить правительство следовать этим курсом.

Главная проблема в том, что обе ведущие партии расколоты по отношению к "брекзиту" минимум на три фракции каждая, и твердого большинства до сих пор не набирал ни один вариант.

Что теперь говорят и пишут в Британии об этом?

Проблема "брекзита" из проблемы отношений Британии с ЕС давно превратилась во внутриполитическую проблему самой Британии.

Тереза Мэй попыталась осуществить "брекзит", пройдя при этом каким-то срединным путем - и теперь ее яростно критикуют со всех сторон.

"Во-первых, Мэй должна сейчас же, немедленно объявить об отставке. Ненавидимая депутатами, осмеянная лидерами Евросоюза [...] она теперь представляет явную и реальную угрозу для наших шансов избежать катастрофы выхода без соглашения 12 апреля [...] Во-вторых, заменить ее должен Дэвид Лидингтон, ее де-факто заместитель", - пишет обозреватель проевпропейской газеты Guardian Мэтью д'Анкона.

"Мэй последовательно сеяла раздоры там, где дожна была бы создавать национальный консенсус. В отношении "брекзита" она следовала курсом, который прежде всего был направлен на сохранение единства Консервативной партии и укрепления ее позиций как премьера. Национальные интересы были в лучшем случае на втором месте", - это редакционная статья газеты Observer.

Не менее яростно критикуют Мэй и ее правительство сторонники решительного разрыва с ЕС, в том числе бывшие министры в ее правительстве Борис Джонсон и Дэвид Дэвис, выступившие в воскресенье и понедельник в газете-флагмане брекзитеров Telegraph.

"Тереза Мэй - трусиха, сдавшая "брекзит". Единственный путь вперед - это немедленный выход из ЕС", - так озаглавил свою колонку Борис Джонсон.

А Дэвид Дэвис в статье под заголовком "Если соглашение Мэй провалится, мы должны пойти на выход без соглашения", доказывает, как и многие его единомышленники-евроскептики, что решительный разрыв с ЕС не станет для экономики Британии ни катастрофой, ни даже сколько-нибудь серьезной проблемой.