Российские волонтеры помогают 20-летнему белорусу вернуться домой после рабства в Дагестане 3 26.03.2019, 17:57

Дома парня ждет престарелая мать.

Российские волонтеры из движения «Альтернатива» помогают вернуться на родину 20-летнему белорусу Андрею. По его словам, полтора месяца назад он попал в рабство на кирпичном заводе в Дагестане.

На днях представитель белорусского поискового отряда «Симуран» рассказал изданию Kurjer.info, что к ним за помощью обратился уроженец деревни Малиновка (Слуцкий район, Минская область). Парень писал: «Я попал в рабство, нахожусь на кирпичном заводе в Дагестане. Мне нужна помощь». По его словам, он приехал в Москву на заработки, на вокзале выпил с незнакомцами и проснулся на заводе.

Tut.by выяснил, что после этого к операции по возвращению подключились волонтеры из российской «Альтернативы» — они уже много лет спасают людей в таких ситуациях.

Там вчера рассказали: белорус Андрей был в Москве на заработках, а на вокзале всего лишь ждал электричку. Но его заметил «вербовщик», долго уговаривал ехать работать в Дагестан, а когда не сработало, то предложил выпить. Так парень оказался в автобусе.

«Он лишь один раз просыпался, когда проезжали мимо Воронежа. Там Андрея усадили в кафе и снова напоили. Второй раз он проснулся уже на заводе в Каспийске. Здесь его уже поставили перед условиями: работать придется минимум год и только потом он, „может быть“, получит зарплату. Документов с собой у Андрея не было, оставил у прошлого работодателя в Москве. Это осложняло его ситуацию», — рассказали в «Альтернативе».

По словам парня, пришлось жить в бараке на 150 человек: работали в тяжелых условиях, кормили плохо. Через полтора месяца ему удалось выйти на связь с волонтерами.

«Сейчас парень находится в Махачкале (столице Дагестана) у наших людей. Скоро мы получим справку (так как он без документов), с которой может доехать до Москвы. А оттуда отправим домой. Но если пожелает остаться там, мы тоже ему поможем», — рассказал руководитель «Альтернативы» Олег Мельников. Насколько ему известно, дома парня ждет престарелая мать.

К слову, о розыске парня из слуцкой Малиновки сообщал поисковый отряд «Ангел» еще летом 2014-го: тогда Андрею Королеву было 16 лет и он просто ушел из дома. Именно этого парня, по предварительным данным, и нашли в Дагестане.