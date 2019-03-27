Как выглядят минские квартиры с самым дешевым «квадратом» 1 27.03.2019, 8:32

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Самую дешевую столичную квартиру можно искать не по итоговой сумме, а по цене за квадратный метр.

Сайт tut.by просмотрел риелторские базы и выяснил: самые бюджетные варианты жилья на вторичном рынке стоят 677−800 долларов за квадратный метр. Вот какие квартиры предлагают.

677 долларов за «квадрат»

Столько будет стоить квадратный метр в пятикомнатной сталинке на улице Карвата, 28 (микрорайон Степянка). Квартира расположена на первом этаже кирпичного дома 1939 года постройки. Ее площадь — 99 квадратных метров.

Обратите внимание на необычную планировку жилья: в ней большая ванная комната, в которую можно попасть только через кухню. А еще есть кладовка с окном.

Цена за квартиру — 67 тысяч долларов в эквиваленте.

770 долларов за «квадрат»

Трехкомнатная квартира находится в поселке Сокол, который входит в черту Минска и относится к Октябрьскому району. Жилье площадью 71 квадратный метр расположено в панельном доме 1985 года постройки на улице Авиации, 9. Цена — 55 тысяч долларов в эквиваленте.

781 доллар за «квадрат»

Двухуровневая пятикомнатная квартира находится в каркасном доме 2000 года постройки, расположенном на проспекте Рокоссовского, 150Б. Площадь — 211 квадратных метров, с черновой отделкой. Цена — 164,8 тысячи долларов.

794 доллара за «квадрат»

Эта трехкомнатная квартира с нюансом: она продается через аукцион. Начальная цена — 45 тысяч долларов в эквиваленте. Расположена квартира в хрущевке на улице Искалиева, 16 в Заводском районе столицы. Площадь квартиры — 57 квадратных метров.

Аукцион по этой квартире пройдет 17 апреля в 15.00 по адресу: Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки». Документы для участия в торгах нужно подать не позднее 15 апреля.