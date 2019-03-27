Бунтующие водители: В Беларуси действует менеджмент «а-ля СССР» 5 27.03.2019, 9:05

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Водители троллейбусов продолжают борьбу с «Минсктрансом».

Представители госструктур ответили на петицию водителей «Минсктранса» проведением собраний в троллейбусных, трамвайных и автобусных парках. По словам водителей, они так и не получили ответы на свои вопросы, сообщает praca-by.info.

«Вы сами не знали, что подписывали»

После проведенных встреч в парках, в профсоюз РЭП пришли водители троллейбусов чтобы рассказать подробности. По просьбе героев и дабы не допустить давления со стороны администрации, имена работников изменены.

Руслан, водитель троллейбуса:

– Я присутствовал на собрании в парке №4 по приглашению Департамента госинспекции труда, в котором указывалось, что там будут рассматриваться проблемы, поднятые в коллективном обращении. В приглашении указывалось, что мы можем посетить собрание в любое удобное для нас время; к письму прилагался график с указанием дат и времени собраний.

Я приехал к 11 часам в троллейбусный парк №4 – мне так было удобнее. Но дальше КПП я не прошел: меня не пустили, хотя я и показал приглашение Департамента: сказали, раз Департамент приглашал – к нему и обращайтесь. С боем я вызвал на КПП представителя Департамента госинспекции труда, который и провел меня на собрание.

Администрация и представители ведомств пытались свести всё к тому, что водители не знали, что подписали, - попросту говоря, введены в заблуждение. Но это абсурд: электронное обращение в открытом доступе и каждый водитель, каждый гражданин, неравнодушный к проблеме безопасности в общественном транспорте, мог подписать это обращение.

Вопросы, которые подняли в петиции остались без ответа. Главная проблема – техническое состояние троллейбусов – так и осталась нерешенной.

Как оказалось, в стране некому провести независимую экспертизу подвижного состава. Транспортная инспекция не уполномочена проводить проверку, ГАИ не имеет доступа к электротранспорту, а Министерство энергетики вообще не по этой части, потому что занимается учетом электроэнергии. На собрании не оказалось специалистов, способных дать профессиональный ответ.

Сергей, водитель в троллейбусном парке №4:

– Представитель Департамента госинспекции труда, которая председательствовала на собрании, заявила, что мы вообще не знаем, что написано в петиции, а фото неисправных троллейбусов-автобусов, которые прилагались к обращению, они не видели. У нее возникли вопросы: почему моя фамилия и домашний адрес указаны в петиции?

Петиция затрагивает проблемы не одного конкретного парка. Она касается всего троллейбусно-автобусного парка Минска и безопасности пассажиров.

Нам пытались объяснить, что каждую конкретную ситуацию надо решать внутри филиала, даже если понадобиться лампочку заменить – надо обращаться к директору. Есть журнал заявок – пишите, будем решать.

Антон, водитель в троллейбусном парке №3:

– У меня сложилось ощущение, что администрация набрала в управлении 30-40 человек, привезла для массовки на встречу. Какие проблемы может рассматривать такое собрание?

Юриста РЭП не пустили на собрание

18 марта юриста профсоюза РЭП Юрия Белякова без объяснения причин не пустили на собрание в троллейбусный парк №2.

Хотя еще 15 марта профсоюз РЭП направил в этот парк письмо с просьбой обеспечить беспрепятственный проход для правового инспектора профсоюза. Попытки узнать у администрации и руководителя профкома Александра Станчека, сможет ли он попасть на собрание, не увенчались успехом.

– Мне отказали в доступе на территорию предприятия без объяснения причин, о чем я сделал запись в книге жалоб и предложений. Поскольку я являюсь правовым инспектором профсоюза, а в данном парке работают члены нашей организации, я имею право беспрепятственного доступа на все собрания. Это грубое нарушение прав профсоюзов со стороны администрации.

Будем обращаться в компетентные органы с целью доказать неправомерность действий должностных лиц троллейбусного парка №2. А также ставить в известность международные профсоюзные объединения о нарушениях прав профсоюзов в Беларуси, - отметил Юрий Беляков.

«85 человек отказались от подписей под давлением»

Водителям, которые подписали петицию, предлагают отозвать свою подпись и письменно сообщить об этом начальству. Даже предложили варианты, почему подпись работника появилась под петицией: нажал из солидарности; по неосторожности; подпись поставил за работника кто-то из семьи. Эта акция оказалась не очень успешной: в итоге только 85 человек отозвали свои подписи под петицией.

Сергей, водитель в троллейбусном парке №4:

– Начальник колонны спрашивал лично у меня: почему твоя фамилия стоит одной из первых под петицией? Я ему объяснил, какие правила действуют при подписании электронной петиции. Все – больше на меня никакого давления не оказывалось.

А водители, на которых оказывалось давление, боятся засветить свои фамилии, хотя лично мне рассказывал о давлении не один человек. Но смысл в чем? В контракте не прописано, что ты работаешь на разделении смены – ты работаешь водителем троллейбуса. На разрыве ты работаешь только в будние дни – формально трудовой контракт не нарушен. А по сути человек теряет свой график, возможно – маршрут (факторов множество). Юридически, видимо, сложно доказать, что действия администрации являются давлением, но они доставляют нам массу сложностей, особенно тем, кто хочет отстоять свои права.

Руслан, водитель троллейбуса:

– В троллейбусном парке №3 под петицией, с которой все началось, подписались 63 человек, но в итоге 50 человек написали отказные (по заявлению администрации): мол, не знали, что подписывали, были введены в заблуждение. Сейчас то же самое происходит под общей петицией.

Евгений, водитель в троллейбусном парке №4:

– В Беларуси действует менеджмент “а-ля СССР”, нового ничего не придумали. Как могут в «Минсктрансе» придумать что-то новое, если там – сплошной родственный подряд? Родственные отношения на руководящих должностях вообще-то запрещены законодательством, не так ли?

«Самоорганизуйтесь – мы поможем!»

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич призвал водителей не бояться открыто защищать свои права:

– Безусловно, у людей накопилось недовольство отношением к ним со стороны нанимателя и условиями труда, прежде всего - состоянием подвижного состава (в особенности - троллейбусов). Безопасность движения - это в первую очередь ответственность водителей за перевозку пассажиров. Давайте повесим на “исправные” троллейбусы табличку “Троллейбус не исправен, хотите – входите, хотите – нет, мы за это ответственности не несем” – и посмотрим, сколько людей согласятся проехать на таком транспорте.

– Ранее в троллейбусных парках существовали специальные площадки, на которых проверяли тормозной путь техники после ремонта, но сейчас эти площадки не используются. Почему? Получается, что тормозной путь надо проверять во время выхода троллейбуса на линию. Сегодня никто не берет на себя ответственность за проверку транспорта: ни ГАИ, ни Транспортная инспекция, ни Управление экспертизы труда. По моему мнению, если “Минсктранс” не способен устранить проблему, значит, Министерство транспорта должно быть заинтересовано в её решении, либо, пока не поздно, этим должна заняться прокуратура.

– Безусловно, стоит вопрос об уровне заработной платы. Ведь проведенные аттестации рабочих мест говорят о том, что практически вредности у водителей троллейбусов нет. Встает вопрос: а 10 лет назад, когда были новые троллейбусы, вредность была? При чем тут люди? Очень выгодно для нанимателя, чтобы основной тариф к заработной плате составлял не более 50-60%, а дальше можно манипулировать ее размерами исходя не из профессиональных навыков водителей, а из их покладистости и полной подчиненности. А ведь нехватка водителей – это уже проблема, и ее так просто не решишь: должна быть мотивация к профессиональному труду, а это, прежде всего, повышение заработной платы.

– Проблемы есть, и серьезные, но их решили в очередной раз замять: свезли на собрания массу чиновников, которые не знают или, хуже того, не хотят вникать в ситуацию. Поэтому я рекомендую водителям: никого не бойтесь! Не обращайте внимание на тех, кто сдрейфил и отозвал свои подписи. Самоорганизуйтесь - мы поможем! И окажем содействие в решении ваших проблем, отметил лидер профсоюза.