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Венесуэла остановила экспорт нефти из-за второго за месяц блэкаута

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  • 27.03.2019, 10:59

Последний танкер отправился из порта в воскресенье.

Второй за месяц масштабный сбой в системе энергоснабжения Венесуэлы, оставивший без электричества 18 из 23 штатов страны, в том числе федеральный столичный округ Каракас, ударил по последней жизнеспособной отрасли экономики - экспорту нефти, пишет finanz.ru.

Как сообщает Reuters, крупнейший в Венесуэле нефтяной терминал Хосе, расположенный в штате Ансоатеги, приостановил отгрузку сырья из-за блэкаута.

Последний танкер - зафрахтованное «Роснефтью» судно Dragon - отправилось из порта в воскресенье, 24 марта, и с тех пор работа порта парализована. «Нет электричества, все стоит», - заявил Reuters глава профсоюза нефтяных работников Хосе Бодас.

По словам сотрудника государственной нефтяной корпорации PDVSA, который говорил на условиях анонимности, сотрудников терминала эвакуировали около 14.00 по местному времени в понедельник. Около 23.00 в понедельник (6.00 вторника по Минску) была предпринята попытка возобновить работу, но она оказалась неудачной.

Неясным остается то, работают ли предприятия, где тяжелая венесуэльская нефть смешивается с легкими сортами, что делает ее пригодной для экспорта.

За сутки на крупнейшей в Венесуэле ГЭС «Эль-Гури» произошло две аварии, рассказал РИА Новости источник в МВД страны. Он добавил, что «имела место попытка саботажа», однако виновные до сих пор не найдены.

Власти Венесуэлы были вынуждены объявить вторник выходным днем, отменить занятия в школах и университетах. В Каракасе не работают большинство магазинов и кафе, прекратилось движение поездов метро, из-за отключившихся светофоров на дорогах образовались многокилометровые пробки.

Начались проблемы с водоснабжением: крупные сетевые гостиницы вновь ввели систему нормирования и стали рассылать своим постояльцам графики подачи воды.

Предыдущая крупная энергоавария в Венесуэле произошла в начале марта, а на полное восстановление снабжения ушло больше двух недель. Тогда, как и в этот раз, Национальная электрическая компания назвала причиной диверсию.

Во время блэкаута 7-12 марта также перестал работать нефтяной порт Хосе, остановились совместные заводы PetroPiar с Chevron, PetroMonagas с «Роснефтью», Sinovensa с китайской CNPC и PetroCedeño с Total и Equinor суммарной мощностью 610 тысяч баррелей в день, а также нефтехимический завод Pequiven в Хосе.

В феврале, по данным ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле упала до нового полувекового минимума в 1,108 млн баррелей в сутки. Это почти втрое меньше, чем производилось в начале 2010х.

Экспорт нефти из Венесуэлы упал ниже 1 млн баррелей в сутки на фоне санкций против PDVSA, введенных администрацией Дональда Трампа 28 января.


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