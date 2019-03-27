Кошка-охранник в супермаркете стала звездой Сети 2 27.03.2019, 13:34

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Животное охраняет вход в магазин в Стамбуле от собак и людей.

В Стамбуле рыжая кошка охраняет супермаркет в Стамбуле. Животное, отгоняющее людей и собак от входа, стало местной звездой. Об этом сообщает Daily Sabah (перевод — korrespondent.net).

В сеть попало видео с бродячей кошкой, которая запугивает прохожих и собак от входа в магазин. На кадрах видно, как мужчины "шарахаются" из неожиданного нападения.

Жители района объяснили поведение кошки. Оказывается, она защищает не вход в супермаркет, а своих детенышей, спрятанных неподалеку. Животное даже возили в клинику на обследование, где врач подтвердил, что это обычная здоровая домашняя кошка.

Также специалист отметил, что кошка пытается добывать еду котятам, поэтому местные жители начали составлять пищу возле магазинов по всему району.