На торгах в Минске доллар заметно подорожал 1 27.03.2019, 17:36

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Российский рубль подешевел.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 27 марта прошли очередные торги валютами.

Сообщается, что доллар вырос на BYN0,0106 до 2,1269 рубля.

Евро не изменился в цене — 2,3951 рубля.

Российский рубль подешевел на BYN0,0039 до 3,2906 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.