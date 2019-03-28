Михаил Пастухов: Декрет о «тунеядцах» может вспыхнуть мощным пламенем 6 28.03.2019, 15:42

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Михаил Пастухов

Лучшим выходом из ситуации могла бы стать отмена декрета.

Суды «тунеядцев» не защищают

Жительница Гомеля Мария Тарасенко, узнав о том, что ее включили в базу лиц, не занятых в экономике, решила защищать свои права. Ее жалоба на действия «местной чрезвычайки» в лице постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения (далее сокращенно — ПДКСЗН) успехом не увенчалась. Районный суд отказался ее рассматривать, сославшись на неподведомственность таких споров, пишет доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов для сайта «Свободные новости».

Тогда Мария подала иск о возмещении ей морального вреда за перенесенные страдания и унижения. На помощь женщине пришли юристы Леонид Судаленко и Андрей Стрижак. В суде они пытались доказать, что истица оплачивает жилищно-коммунальные услуги, налоги и тем самым участвует в экономической жизни страны. Сам факт включения ее в базу лиц, не занятых в экономике, является оскорбительным и заставляет оправдываться перед знакомыми.

Однако суд, выслушав мнение представителей администрации Железнодорожного района Гомеля, оставил иск М.Тарасенко без удовлетворения. Это означает, что с нее будут взыскивать за подогрев воды в пять раз большую плату, чем с остальных домовладельцев.

В интернете сообщается еще про один случай обращения в суд в связи с включением в базу «не занятых в экономике». Это поступок жителя Минска Игоря Якшевича. Он считает, что представители власти незаконно вторгаются в его личную жизнь и выставляют необоснованные требования. О решении суда пока не известно, но его можно прогнозировать.

На каком основании?

Прежде всего, возникает вопрос: на каком основании граждан Беларуси вдруг стали принуждать к труду и требовать от них дополнительные суммы за коммунальные услуги?

В ответ следует указать, что по Конституции граждане имеют право на труд, но не обязаны трудиться (ст.41). Кроме того, граждане равны перед законом и не должны подвергаться дискриминации (ст.22). Согласно Конституции, не допускается произвольное ограничение прав и свобод личности (ст.23).

Гарантией прав граждан служит норма Конституции о том, что никто не может быть понужден к исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией и законами (ст.58). В том случае, если кто-то из должностных и иных лиц нарушит права и свободы граждан, то должен нести ответственность (ч.3 ст.59).

Следующий вопрос, который требует разъяснения: на каком основании и в силу каких обстоятельств в Беларуси появилось некое подобие «чрезвычайки» — ПДКСЗН?

С формальной точки зрения на этот вопрос ответить просто: создание таких комиссий было предусмотрено сначала декретом №3 от 2 апреля 2015 г., а потом декретом №1 от 25 января 2019 г. Основной целью таких комиссий является содействие трудоустройству граждан. В отношении граждан, не занятых в экономике, с 1 января 2019 г. предлагается установить оплату за услуги по ценам (тарифам), «обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание».

С правовой точки зрения создание комиссий под аббревиатурой ПДКСЗН является незаконным. Их состав напоминает характер какого-то сборища из депутатов, представителей органов по труду, занятости и социальной защите, жилищно-коммунального хозяйства, внутренних дел, республиканских государственно-общественных объединений. Их деятельность связана с вторжением в сферу личной жизни граждан, принуждением к труду, причем без учета квалификации. Работа в этих комиссиях отвлекает государственных служащих от их непосредственных обязанностей и заставляет их злоупотреблять властью и должностным положением. Все это — сплошное нарушение законодательства и прав граждан.

Кроме того, следует обратить внимание на чрезмерное увеличение оплаты за услуги ЖКХ для так называемых тунеядцев. Это не что иное, как волюнтаризм и дискриминация. По сути, мы имеем дело с государственным рэкетом.

Выход всегда есть

Продвинутые граждане уже делятся «рецептами» спасения тех, кто попал «под декрет». Один из них — устанавливать «буржуйки» или греть воду в ведрах. Другие советуют поехать в расчетный центр МЖКХ и проверить правильность начисления сумм. Третьи предлагают обращаться в суд с иском о возмещении излишне взысканных сумм.

Юрист Сергей Балыкин предлагает «сдаться» на милость ПДКСЗН или стать ремесленником, фермером, самозанятым и тем самым выйти из-под действия декрета. Бывший судья и адвокат Гарри Погоняйло, следуя своим бойцовским качествам, зовет «тунеядцев» бороться за свои права, обжалуя действия «тунеядских комиссий» на всех уровнях, вплоть до Верховного суда.

На мой взгляд, лучшим выходом из ситуации могла бы стать отмена декрета. Это может сделать сам Лукашенко, понимая, что дальнейшая его реализация приведет к массовому недовольству людей. Решение может принять и Конституционный суд, если к нему обратится один из уполномоченных на то субъектов. Худшим вариантом могут стать народные протесты.

Мне представляется, что проблему с «тунеядцами» можно сравнить с тлеющим торфяником, который при повышении температуры может вырваться наружу мощным пламенем на большой площади. Во всяком случае, развязку этой проблемы мы можем увидеть к концу года, когда с «тунеядцев» потребуют еще и дополнительную оплату за газоснабжение и обогрев квартир.