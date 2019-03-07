В Беларуси военнообязанным хотят закрыть выезд из страны

В Беларуси военнообязанным хотят закрыть выезд из страны38
- 7.03.2019, 8:26
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В Минобороны говорят о недостаточном количестве призывников.
Власти Беларуси рассматривают возможность введения целого ряда карательных мер в отношении неслуживших "без законных оснований" в связи с "недостаточным количеством призывников". Об этом сообщили в Минобороны страны.
Речь идет в частности, об "ограничении приема" на работу и госслужбу, а также о временном запрете на выезд из Беларуси в случае неявки на призывные мероприятия.
Только одна отсрочка для получения образования
Власти также хотят сократить количество отсрочек от призыва. Как подчеркивают в оборонном ведомстве, "прорабатывается вопрос предоставления гражданам отсрочки для продолжения образования только один раз".
Проблемы с набором власти связывают с демографической ситуацией в стране.