Тимошенко и Луценко обменялись выпадами и вспомнили американские комедии 5 7.03.2019, 18:01

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Фото: Антон Страшко / ТСН

Конфликт произошел на фоне попытки подкупа кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко.

В четверг, 7 марта, лидер ВО Батькивщина, кандидат в президенты Юлия Тимошенко и генпрокурор Юрий Луценко обменялись въедливыми выпадами в адрес друг друга, сообщает "Новое время".

Как сообщает УНИАН, Юлия Тимошенко на пресс-конференции сравнила происходящее вокруг подкупа народного депутата Юрия Тимошенко, который баллотируется в президенты, с американской комедией Тупой и еще тупее.

"Это все напоминает одну известную американскую комедию в которой принимают участие Порошенко и Луценко - Тупой и еще тупее. И мне очень жаль, что они разыгрывают какой-то сериал, который должен прикрыть коррупционный скандал действующего президента", - заявила Тимошенко .

По ее убеждению, Юрий Луценко "превратился в шоумена избирательной кампании Порошенко, и вся Генеральная прокуратура, к сожалению, также пошла по этому пути".

В ответ Луценко во время брифинга заявил, что "тоже умеет шутить" и показал кадр из фильма Сбрось маму с поезда, сообщает ТСН.

Напомним, 6 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил о попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. По его словам, подозреваемые предложили Тимошенко 5 млн грн (в долларовом эквиваленте) за то, чтобы он снял свою кандидатуру.