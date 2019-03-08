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Космический корабль Crew Dragon возвращается на Землю

  • 8.03.2019, 12:46
Фото: NASA

Через несколько часов он должен приводниться в Атлантическом океане.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с манекеном на борту успешно отстыковался от Международной космической станции. Об этом говорится в Twitter Национального космического агентства США (NASA), пишет «Гордон».

Корабль начал возвращение на Землю. Через несколько часов он должен приводниться в Атлантическом океане.

На YouTube-канале NASA ведется прямая трансляция полета корабля.

Первый в истории частный пилотируемый космический корабль компании SpaceX Crew Dragon стартовал 2 марта с мыса Канаверал во Флориде с помощью многоразовой ракеты Falcon 9.

Экипажа на борту корабля нет, там находится манекен Рипли, на котором установлено тестовое устройство для сбора данных о самочувствии членов экипажа.


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