Crew Dragon Илона Маска успешно пристыковался к МКС 1 3.03.2019, 14:23

Корабль SpaceX стал первым после шаттлов средством достижения МКС без помощи российских ракет.

Космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX для доставки астронавтов на Международную космическую станцию, успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме. За стыковкой можно наблюдать в трансляции NASA, сообщает meduza.io.

Первый в истории пробный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде. На борту корабля находится манекен по прозвищу Рипли. После стыковки с МКС Crew Dragon должен вернуться на Землю.

Именно стыковка с МКС стала наиболее опасным моментом полета. Если бы произошло ЧП, американский сегмент станции эвакуировали бы россияне. Корабль проведет почти неделю на орбите и вернется на Землю.

Данный корабль стал первым после шаттлов средством достижения МКС без помощи российских ракет. Он может доставлять 7 членов экипажа в космос, вместо трех, как на «Союзе». Сейчас за доставку одного космонавта NASA платит России по 81 миллиону долларов. Североамериканское космическое агентство в 2010 году начала искать другие пути доставки космонавтов на МКС.

Через несколько месяцев Boeing планирует провести испытания своего корабля.