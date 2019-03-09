Как стилист превращает белорусок в Анжелину Джоли, Сару Коннор и других звезд 6 9.03.2019, 11:43

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Источник: zarya.by

С приходом весны каждой женщине хочется измениться к лучшему.

О том, как достичь желаемого эффекта без пластики, а при помощи ножниц и брашингов, кисточек и пуховок, знает брестский стилист Алла Коновалова, которая в профессии уже более 10 лет.

Накануне праздника Zarya.by заглянула к ней в гости, чтобы расспросить сразу о двух ее творческих проектах – «Преображение» и «Двойники».

НИКАКОГО ФОТОШОПА

В соцсетях, где Алла выкладывает фотографии своих работ, ее называют волшебницей. Такие комплименты можно прочесть буквально под всеми кадрами из серии «до и после», ведь с теми, кто оказался в кресле этого мастера, действительно происходят магические превращения. Женщины молодеют сразу на несколько лет и заметно худеют на пару килограммов.

Источник: zarya.by

– Никакого фотошопа, – смеется Алла. – Хотя меня не раз пытались уличить в обмане. Особенно запомнилось преображение, набравшее в интернете рекордное количество просмотров – 31 тысячу. Одна девушка написала под этим постом: мол, вы выложили фотографии с разницей в год, женщина просто похудела, такого эффекта нельзя добиться при помощи прически и макияжа. Ошибаетесь, можно. Причем сделать это по силам не только профессиональным стилистам, но и любой женщине, которая задастся целью. Стробинг, а это создание контура лица за счет использования хайлайтера, и структурирование творят чудеса: у человека меняется форма лица и приближается к идеальной – овальной. Кроме того, визуально подтянуть лицо способна и грамотно подобранная прическа. Но самое главное – люди просто забывают о том, что молодить может и самая обычная мимика: то счастье, которое женщина испытывает от своего преображения.

Источник: zarya.by

Восторженные «ахи» в студии у Аллы – привычное дело. Самая популярная реакция, когда женщина впервые видит себя в зеркале после полуторачасового марафона красоты (именно столько в среднем занимает создание образа), – немного растерянное и в то же время восхищенное «это не я».

– Еще клиентки часто говорят: «Я никогда такой не была». Особенно приятно слышать подобные слова от женщин 50 – 60 лет, – признается стилист. – В этом и был основной интерес, когда задумывался проект «Преображение», – показать человека с другой стороны, каким он себя не видел. И неизвестно, кто еще больше счастлив в конечном итоге, – я или мои клиентки. Ведь я испытываю самый настоящий кайф от того, что своими руками создаю красоту.

Источник: zarya.by

ИЗ СЛЕСАРЕЙ В СТИЛИСТЫ

В профессию стилиста Алла Коновалова пришла не сразу. Работе в собственной студии предшествовало получение трех дипломов. Сперва выучилась на продавца, потом получила специальности «Экономика управления предприятием», «Финансы и кредит».

– Девять лет, не считая декретного отпуска, я проработала слесарем механосборочных работ на «Газоаппарате». Это очень тяжелая профессия, которая выматывает не только физически, но и морально, – вспоминает собеседница. – Я как человек творческий всегда искала для себя какую-то отдушину: одно время занималась дизайном одежды, а потом проснулся интерес к прическам и макияжу. С каждым новым клиентом я понимала, что на своем месте. И пусть не в совершенстве владела мастерством, но людей все равно что-то покоряло, они оставались со мной.

Сегодня многие клиенты называют Аллу Коновалову парикмахером и визажистом от Бога, говорят, что у нее практически не бывает неудач. Только победы.

– Честно говоря, я просто не запоминаю свои промахи. Может, потому что их реально очень мало? На сто преображений найдется, возможно, всего один «червячок», – рассуждает она. – Но я всегда стараюсь предотвратить это, говорю клиентам, что над образом мы должны работать сообща, прошу искренности: если что-то не нравится – подсказывайте. Я люблю критику и спокойно принимаю ее.

Источник: zarya.by

Самое главное в своей работе Алла считает умение почувствовать человека, понять, на какие перемены он готов. Ведь, по сути, почти каждую женщину можно превратить в Памелу Андерсон: сделать объемную прическу, нарисовать смоки айс и ярко-красные губы. Но будет ли в таком образе комфортно каждой – другой вопрос.

– То же самое можно сказать о трендах, разговоры о которых я вообще не люблю, – улыбается Алла. – Я всегда повторяю: мода у нас внутри и не нужно гнаться за тенденциями. Наоборот, сейчас такое время, когда можно вспоминать былые тренды. Я не говорю про модные в 1990-е чубы – это явный китч, но почему бы грамотно не обыграть популярную в 1930-е «волну» или еще что-нибудь?

Алла вспоминает, как однажды к ней обратилась клиентка почти с мольбой: «Делаете ли вы ракушку?». – «Конечно, делаю». Девушка удивилась, потому что давно безуспешно искала салон, где бы ей согласились сделать эту прическу, но везде отвечали отказом: «Что вы, это не модно!». А Коновалова решила во что бы то ни стало осуществить многолетнюю мечту клиентки. И получилось очень даже современно и актуально.

КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ

Уже несколько лет Алла воплощает в жизнь и такие мечты брестчан, о которых они, возможно, и не догадывались до знакомства с ней. При помощи прически и макияжа наша героиня создает двойников знаменитостей. В ее портфолио уже есть «Бриджит Бордо», «Шер», «Сара Коннор», «София Ротару», «Лада Дэнс» и многие другие.

Источник: zarya.by

Источник: zarya.by

– Те двойники, которых я представляю публике, – не совершенные копии, потому что мой проект – это не передача «Точь-в-точь», где используется грим и требуется максимальная приближенность к образу. Его уникальность в том, что здесь участвуют самые обычные брестчане. Вы даже представить себе не можете, как много нас, похожих на звезд. В моей записной книжке на примете 150 человек, из них 30 – это стопроцентные двойники.

Идея проекта родилась лет 15 назад, когда Алла случайно заметила сходство родственника своего мужа с актером Лиамом Нильсоном. «Это же дядя Боря!» – воскликнула она, когда смотрела фильм с голливудской звездой. И понеслось. Заразившись этой идеей, как вирусом, Коновалова стала выискивать двойников чуть ли не в каждом прохожем.

– Мои действия всегда одинаковы: подхожу к потенциальному двойнику – не важно, где: в троллейбусе, кафе или просто на улице, – вкратце рассказываю о проекте и прошу телефон. Что самое интересное, почти никто не отказывает, ведь примерить образ звезды втайне мечтают многие.

Источник: zarya.by

Источник: zarya.by

Так у Аллы получилось с «Табаковым». Мужчину, похожего как две капли воды на известного актера, она встретила в ресторане, не постеснялась, подошла и предложила творческое сотрудничество, а он сразу же согласился: дескать, был в Москве, и его постоянно останавливали люди, принимая за знаменитость.

– Жаль, что артиста уже нет в живых, – говорит стилист, – хороший мог бы получиться розыгрыш, как когда-то с «Анжелиной Джоли», которая рассекала по Бресту на лимузине, или «Марадоной», которого прошлым летом многие приняли за настоящую звезду футбола.

Однажды, кстати, и сама Алла попалась в подобную ловушку – правда, с обратным эффектом. Думала – двойник, оказалось – знаменитость.

– Года два назад встретила у гостиницы «Беларусь» девушку, похожую на Елену Ваенгу, подошла к ней и, как обычно, предложила сотрудничество. На что та ответила: «Я не двойник, я – Ваенга». Оказалось, это действительно известная певица, у которой через пару дней в Бресте должен быть концерт.

Источник: zarya.by

Как стопроцентный визуал и обладатель отменной фотографической памяти Алла распознает общие черты всегда с ходу. А вот для того, чтобы в человеке увидели знаменитость и другие, приходится немало покорпеть. В этом случае макияж отличается от обычного, ведь иногда приходится не скрывать, а, наоборот, добавлять морщинки, не суживать, а расширять лицо.

– С профессиональным гримом я работала лишь однажды, когда создавала образ Владимира Ленина на день рождения Ленинского района, – вспоминает мастер, – а так обхожусь обычными косметическими средствами. Ведь порой сами люди, которые вживаются в образ, при помощи своей мимики, поведения могут добавить гораздо больше сходства, чем тот же самый грим.

Сама Алла, кстати, тоже очень любит перевоплощаться. На стенах ее студии – фотографии, где она запечатлена в образе Одри Хепберн и Майкла Джексона. На вопрос, откуда у нее такая тяга к актерству, стилист загадочно улыбается:

– Это совсем другая история – мечта родом еще из детства. Возможно, когда-нибудь я расскажу вам о ней…