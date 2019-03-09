Конь бледный 8 Александр Хоц

9.03.2019, 11:50

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Путин потерял управление.

Сюжет с правителем на коне - древняя классика. "Не так ли ты уздой железной Россию поднял на дыбы?" "А в сём коне какой огонь, Какая сила в нём сокрыта! Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта?"

Правителю отводится роль владыки и хозяина, народу - роль послушной скотины. Сила сей "конструкции" (говорит метафора) целиком зависит от ясной головы, железной воли всадника - и послушания безмозглого животного.

Не случайно венценосных всадников - в камне и металле - как собак нерезаных.

В мартовские дни (в эпоху падения рейтинга) Путину, конечно же, приспичило "поработать над образом" всадника, сидящего верхом на России.

"Поза триумфатора" - банальный рецепт политологов в играх с национальным бессознательным. Если всё сложнее убедить людей рационально в успешности режима, то вот вам - образ всадника (в благодарном женском окружении), символ лидерства и успеха. На коне - так на коне. "Если не он, то кто?" "Коней на переправе не меняют" и т.д.

Но тут вмешалось провидение и случился казус с выбором лошади. Можно просчитать реакцию "глубинного народа" на образ победителя, но кто вам гарантирует - что творится в мозгах у животного?

Видимо, привыкнув к опытным рукам, лошадь заупрямилась под странным мужиком, сидевшим, словно статуя - без явных навыков общения с жеребцами. И попятилась назад.

Эпизод (как говорят) запрещённый к показу на ТВ, выложили в сеть. И тут уместно (вслед за мастерами путинского имиджа) бросить взгляд на сумму символических значений.

Странный случай, когда простая полицейская лошадь оказалась честнее и правдивее лживого правителя, начертив нам вектор общего развития России - куда-то "взад" и против хода времени. Лошадь стала точным указателем властного курса.

Картинка получилась интересная. Вождь потерял управление, народ не слушает поводьев; и сколько бы "верховный" ни "чмокал" (по словам очевидцев) и ни поглаживал упрямую скотину, она влекла его назад, отказывая в праве управлять своей судьбой.

Замысел победной символической картинки обернулся внезапным конфузом. И только полицейское "каре" заставило несчастную "савраску" бежать куда-то под конвоем. Так можно бегать по манежу, но вот в атаку ("впереди полка и с шашкой наголо") - навряд ли.

Но есть и другой символ (древнее бронзовых скульптур), известный из Библии.

"Конь бледный, и на нём всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним. И дана ему власть над четвёртою частью земли - умерщвлять мечом и голодом..."

Это нам сегодня, в путинской России, как-то ближе и понятнее. Апокалипсис, 6-я глава.

Александр Хоц, Facebook