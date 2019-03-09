Что мы знаем о великом белорусском драматурге Франтишке Олехновиче
- 9.03.2019, 17:48
Cегодня исполняется 135 лет со дня рождения великого белоруса.
9 марта 1883 года в Вильнюсе родился беларуский драматург, театральный деятель, публицист и прозаик Франтишек Олехнович. Главные факты о выдающемся белорусе - в видео «Белсата».
• Франтишек Олехнович учился в той же гимназии, где и Дзержинский и Пилсудский
• Поставил первый беларускоязычный спектакль в Вильнюсе
• Он был руководителем Белорусского советского театра и Белорусского государственного театра
• Приговорен к 10 годам каторги на Соловецких островах за якобы шпионаж
• «В когтях ГПУ» первое произведение мировой литературы о сталинских концентрационных лагеря глазами арестанта
• Советские власти обменяли Олехновича на Тарашкевича, который расстреляли уже через 5 лет в Куропатах
• Его произведения запрещали власти Российской империи, СССР, Германии и Польши
• Был застрелен в 1944 году