Что мы знаем о великом белорусском драматурге Франтишке Олехновиче 9.03.2019, 17:48

Франтишек Олехнович

Cегодня исполняется 135 лет со дня рождения великого белоруса.

9 марта 1883 года в Вильнюсе родился беларуский драматург, театральный деятель, публицист и прозаик Франтишек Олехнович. Главные факты о выдающемся белорусе - в видео «Белсата».

• Франтишек Олехнович учился в той же гимназии, где и Дзержинский и Пилсудский

• Поставил первый беларускоязычный спектакль в Вильнюсе

• Он был руководителем Белорусского советского театра и Белорусского государственного театра

• Приговорен к 10 годам каторги на Соловецких островах за якобы шпионаж

• «В когтях ГПУ» первое произведение мировой литературы о сталинских концентрационных лагеря глазами арестанта

• Советские власти обменяли Олехновича на Тарашкевича, который расстреляли уже через 5 лет в Куропатах

• Его произведения запрещали власти Российской империи, СССР, Германии и Польши

• Был застрелен в 1944 году