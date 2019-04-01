Видеофакт: В США представили робота Grizzly для американских военных 3 1.04.2019, 17:44

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Поставку робота в части намерены начать уже в 2020 году.

Американская компания Textron Inc. представила робота Grizzly, предназначенного для армии США, пишет unian.net.

Как сообщает Naked-science, аппарат имеет гибридную дизель-электрическую силовую установку, позволяющую ему действовать в труднодоступных местах, обеспечивая, по словам разработчиков, широкий диапазон решаемых задач, а также высокую надежность и мобильность. Предполагается, что Grizzly позволит повысить боеспособность армии США, обеспечив ей возможность транспортировать большие грузы на существенные расстояния. Управлять роботом можно удаленно — на расстоянии до нескольких километров. Также для этого можно использовать контроллер внутри самой машины. Кроме того, робот оснащен видеокамерами. Поставку робота в части намерены начать уже в 2020 году.